Pronto Atendimento 18h do Conjunto Flamingos em Arapongas conta com sala de vacinação no período noturno

A Secretaria de Saúde de Arapongas (região metropolitana de Londrina) informa que o Pronto Atendimento 18 Horas “Osvaldo Filla Junior”, do Conjunto Flamingos localizado na rua Iratauá esquina com rua Albatroz-Real, conta agora com uma sala de vacinação com atendimento em horário noturno que funciona das 18h às 22h.



A vacina contra a Influenza já está disponível no município desde o dia 1º de abril. A campanha nacional de vacinação foi antecipada em todo o país, buscando garantir maior cobertura e diminuindo a carga viral da doença (H1N1), além de prevenir também complicações relacionadas ao vírus.

Segundo a coordenação do Pronto Atendimento, além da vacina contra a Influenza, estão disponíveis outras inseridas no Calendário Nacional de Vacinação.

GRUPOS PRIORITÁRIOS

Neste momento, são atendidos os seguintes grupos prioritários: c rianças de 06 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes, idosos com 60 anos ou mais, puérperas, povos indígenas, quilombolas, pessoas em situação de Rua, trabalhadores da Saúde, professores, profissionais das Forças de Segurança e salvamento, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo, trabalhadores portuários, trabalhadores dos Correios, população privada de liberdade, pessoas com doenças crônicas: respiratórias, cardíacas, renais, doença neorológica, hepática, diabetes, imunossupressores, obesidade grave, transplantados e portadores de trissomias.