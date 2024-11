Rapaz de 22 anos morre na ambulância após ser atropelado em Santa Mariana

Um rapaz de 22 anos morreu na ambulância após ser atropelado em Santa Mariana (Norte Pioneiro) na madrugada de domingo (10).





Conforme a PRF (Polícia Rodoviária Federal), a situação ocorreu por volta da 0h, no quilômetro 75da BR-369. O veículo, sem identificação até o momento, atingiu o pedestre residente em Santa Mariana, que foi socorrido mas acabou indo a óbito.

Segundo testemunhas e informações posteriores à PRF, seria um automóvel de cor prata e modelo sedan (possivelmente um Chevrolet Classic) o causador. Evadiu-se sem prestar socorro.

As buscas continuam para localizar o envolvido no sinistro. A polícia solicita a ajuda da população como fundamental para a identificação do condutor. Denúncias podem ser feitas via telefone à PRF: 191; PM: 190; Polícia Civil: 181.

A PRF fará o Laudo Pericial de Acidente de Trânsito.





