Ratos invadem distrito de Maringá

A área urbana do distrito de Floriano, em Maringá, foi invadido por ratos. O problema começou a partir do aumento da criminalidade na zona rural: para evitar os furtos, os proprietários começaram a recolher máquinas agrícolas e caminhões nos pátios de suas casas, na sede do distrito. Essas máquinas vêm do campo com restos de grãos e cereais, servindo como farto alimento para os roedores.

Os resquícios de grãos dos maquinários acabam servindo de alimentos para ratos. O costume de armazenar parte da safra de grãos em casa também atrai roedores. A Prefeitura considera perigosa a livre circulação dos animais no distrito. "O rato contamina alimentos e locais por onde passa", diz a gerente de Controle de Zoonoses, Marilda Fonseca de Oliveira. "Por isso é importante a população evitar condições de proliferação dos roedores."

Reportagem do Diário Online, de Maringá, retrata o susto da população e uso crescente de raticida e ratoeiras. A Secretaria da Saúde alertou os moradores sobre a necessidade de combater a praga, cujo crescimento acentuado começou em outubro passado. Em fevereiro deste ano, um adolescente do distrito contraiu leptospirose, doença transmitida pela urina do rato.

A ideia da Vigilância Sanitária é notificar e multar os agricultores que não adotarem medidas para acabar com os ratos. Uma delas inclui limpar o maquinário agrícola antes de levá-lo para a cidade.



