Receita apreende 2,6 mil comprimidos de remédio proibido

Fiscais da Receita Federal apreenderam mais de 2,6 mil comprimidos de medicamentos proibidos na fronteira com o Paraguai na manhã desta terça-feira (31). A operação, em conjunto com a Anvisa, resultou no confisco de 100 cartelas com 2 mil comprimidos de Rheumazin e 30 cartelas contendo 600 comprimidos de Pramil (estimulante sexual).

Os medicamentos estavam escondidos no comrpo de um brasileiro de 32 anos, morador de Reserva (PR). Ele tentava ingressar no país passando pela Aduana em uma moto-táxi com placas do Paraguai. Os medicamentos e o portador foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu (PR).

