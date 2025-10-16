Receita Federal apreende caminhão com mais de R$ 830 mil eletrônicos em Arapongas

Durante uma operação de combate ao contrabando e descaminho na PR-444, em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina), uma equipe da Receita Federal de Londrina abordou um caminhão para fazer a verificação da carga.
O veículo da região de fronteira com o Paraguai e tinha como destino o estado de São Paulo. Como o motorista não conseguiu comprovar a origem da mercadoria que transportava, identificada inicialmente como equipamentos eletrônicos, e diante da dificuldade em fazer a correta identificação e valoração dos equipamentos, o veículo foi lacrado e encaminhado para o depósito da Receita Federal para avaliação posterior. O motorista foi liberado.
Ao dar continuidade no trabalho, a avaliação da mercadoria apreendida ocorreu nesta quinta-feira (16) e chamou a atenção pelo tipo de material e seu valor. São diversos equipamentos de áudio e vídeo, incluindo mesas de som, caixas acústicas e diversas placas de painéis LED, todas muito bem embaladas e acomodas em caixas específicas para esse fim. Os itens foram avaliados em R$830 mil reais.
De acordo com a Receita Federal, esse tipo ação reafirma o compromisso com o combate ao contrabando, descaminho e sonegação de impostos, buscando a proteção à livre concorrência e aos agentes econômicos que exercem suas atividades de maneira regular.