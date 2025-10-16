Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Contrabando

Receita Federal apreende caminhão com mais de R$ 830 mil eletrônicos em Arapongas

Redação Bonde com assessoria de imprensa
16 out 2025 às 12:59

Compartilhar notícia

Foto: Divulgação/Receita Federal
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Durante uma operação de combate ao contrabando e descaminho na PR-444, em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina), uma equipe da Receita Federal de Londrina abordou um caminhão para fazer a  verificação da carga.


O veículo da região de fronteira com o Paraguai e tinha como destino o estado de São Paulo. Como o motorista não conseguiu comprovar a origem da mercadoria que transportava, identificada inicialmente como equipamentos eletrônicos, e diante da dificuldade em fazer a correta identificação e valoração dos equipamentos, o veículo foi lacrado e encaminhado para o depósito da Receita Federal para avaliação posterior. O motorista foi liberado.

Receba nossas notícias NO CELULAR

WhatsApp WhatsApp Telegram Telegram
WHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.
Logo do Portal Bonde Clique aqui para enviar sugestões de pautas,
imagens e dicas para o Portal Bonde
Publicidade


Foto: Divulgação/Receita Federal


Ao dar continuidade no trabalho, a avaliação da mercadoria apreendida ocorreu nesta quinta-feira (16) e chamou a atenção pelo tipo de material e seu valor. São diversos equipamentos de áudio e vídeo, incluindo mesas de som, caixas acústicas e diversas placas de painéis LED, todas muito bem embaladas e acomodas em caixas específicas para esse fim. Os itens foram avaliados em R$830 mil reais.

Cadastre-se em nossa newsletter


De acordo com a Receita Federal, esse tipo ação reafirma o compromisso com o combate ao contrabando, descaminho e sonegação de impostos, buscando a proteção à livre concorrência e aos agentes econômicos que exercem suas atividades de maneira regular.

Contrabando Contrabando de eletrônicos Receita Federal Arapongas
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas