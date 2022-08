Representantes de sindicato fazem ato em frente a hospital em Arapongas

Um grupo de representantes do Seessa (Sindicato dos Empregados dos Estabelecimentos de Saúde de Apucarana e região) esteve reunido nesta quinta-feira (18) de manhã, em frente ao Honpar (Hospital do Norte do Paraná), em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina).





O grupo vem se mobilizando diante da sanção da Lei da Enfermagem 14.434/2022 ocorrida no último dia 4 de agosto pelo presidente Jair Bolsonaro, que estabelece o Piso Nacional da Enfermagem em R$ 4.750,00 e valores proporcionais para as demais categorias. Para técnicos de Enfermagem, o salário não pode ser inferior a 70% deste valor (R$ 3.325). Já os auxiliares e as parteiras não podem receber menos que a metade do piso pago aos enfermeiros (R$ 2.375).

A medida gerou uma demissão em massa no Honpar e vem sendo acompanhada pela FOLHA. Até o momento, segundo o sindicato, 44 profissionais entre enfermeiros, técnicos, auxiliares e parteiras cumprem aviso prévio e outros 50 empregados ainda serão desligados da instituição nas próximas semanas.





Em nota, o Hospital informou que “para atender as exigências da lei, está promovendo uma readequação administrativo financeira, o que inclui mudanças no seu quadro de funcionários. O objetivo é preservar o equilíbrio financeiro, a qualidade assistencial e a segurança dos pacientes.”





De acordo com a presidente do Seessa, Marli de Castro, esse número de profissionais representa 22% da categoria que atua no hospital.