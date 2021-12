Rodovias do Norte e Norte Pioneiro do PR já registraram dois acidentes

O feriado prolongado do Natal mal começou, porém, acidentes nas rodovias que cortam a região Norte e Norte Pioneiro do Estado já estão sendo contabilizados.

Foram dois registros em menos de oito horas que vitimaram sete pessoas, entre elas um bebê e um adolescente. Na noite de quinta-feira (23) dois carros bateram de frente na PR-444, em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina).



Os dois veículos – um Volkswagen Gol e um Ford Fiesta - estariam em sentidos opostos quando um deles teria invadido a pista contrária, provocando a colisão.





Os automóveis ficaram com a frente completamente destruída e foram parar a cerca de 20 metros de distância um do outro. No Gol, com placas de Maringá (Noroeste), estavam quatro pessoas. O motorista ficou preso às ferragens e precisou ser retirado com a ajuda do Corpo de Bombeiros, que serraram a porta.





No automóvel, ainda havia um bebê de um ano e seis meses, que era transportado na cadeirinha, e duas mulheres de 36 e 59 anos.

Já no Fiesta, com placas de Mandaguari (Noroeste), tinha apenas o condutor, que sofreu ferimentos graves. Todas as vítimas foram socorridas pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhadas para o Honpar (Hospital Norte do Paraná). O trecho é de pista dupla justamente para evitar a ultrapassagem proibida.







Norte Pioneiro







Em Bandeirantes, durante a tarde de quinta, um carro bateu na traseira de um caminhão na PR-855, no sentido a cidade de Santa Mariana.





No automóvel estavam um homem, de 50 anos, e um adolescente de 13, que sofreram ferimentos leves e foram levados pela ambulância da Econorte para o pronto socorro de Bandeirantes. O motorista do caminhão, de 59 anos, não se machucou.





Ele fez teste do bafômetro que deu negativo para presença de álcool no sangue. O local do acidente é de pista simples.





Orientações





Com a perspectiva de aumento no movimento das rodovias até a semana que vem em meio aos feriados de Natal e de Ano Novo, a PRE (Polícia Rodoviária Estadual) orienta que os motoristas chequem a manutenção do veículo antes de viajar. A documentação é outro fator que também precisa estar em dia. É recomendado ao motorista evitar os horários de pico para não entrar em congestionamentos.





“Reforçamos o pedido de colaboração dos motoristas. Começou a operação Natal, vai ter a operação Ano Novo e estamos reforçando a fiscalização, trabalhando na questão de radares, trabalho sobre faixa, onde tem locais com passagem proibida. O motorista precisa ter cautela com o tempo de chuva para evitar aquaplanagem. Estamos fazendo nosso trabalho”, destacou o subtenente Soares, da PRE.