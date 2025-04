Rolândia libera limpeza de túmulos em cemitérios no domingo de Dia das Mães

Adolescente suspeito de estuprar as próprias irmãs é apreendido em município do PR

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) apreendeu um adolescente de 15 anos suspeito de estupro de vulnerável contra as próprias irmãs. A ação aconteceu na tarde desta terça-feira (29), em Sengés, na região dos Campos Gerais do Paraná.