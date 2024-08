Rompimento de rede afeta abastecimento na área central de Cambé

A Sanepar informou que, devido a um rompimento de rede, o abastecimento na região central de Cambé está prejudicado nesta sexta-feira (23).





Equipes técnicas trabalham em campo na localização exata do rompimento com previsão de consertar a tubulação até o final do dia. A normalização da distribuição de água deve ocorrer durante a noite, de maneira gradativa.







A população precisa priorizar o uso da água para alimentação e higiene pessoal, segundo a companhia.

Os principais bairros afetados vilas Operária e Atalaia, Residencial das Laranjeiras, Conjunto Habitacional Ulisses Guimarães, além dos jardins Paraná, Terra Vermelha e Europa 1 e 2.





Podem ficar sem água clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar ainda sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.