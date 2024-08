Dona de bar na área central de Londrina é presa por tráfico de drogas

A dona de um bar - que tem 37 anos - na rua Paraíba, na área central de Londrina, foi presa pela Denarc (Divisão Estadual de Narcóticos) suspeita de tráfico de drogas. Os policiais vinham vigiando o local de alguns dias, após denúncias. Um homem de 21 anos também foi detido e outros dois assinaram termo circunstanciado na delegacia e foram liberados na sequência.





De acordo com a Polícia Civil, durante a vigilância no endereço, foi observada uma grande movimentação de pessoas. Na abordagem e fiscalização foram encontradas dentro do estabelecimento, próximo aos banheiros, drogas fracionadas e embaladas, prontas para a venda. Além disso, foi localizado no caixa R$ 312 e dentro de uma bolsa da suspeita R$ 200 e uma porção de maconha.

Dois celulares foram apreendidos. "O próximo passo é pedir a quebra de sigilo telemático e avançar na investigação, buscando novos associados, porque, com certeza, essa prática do tráfico envolve outras pessoas que abastecem o ponto", destacou o delegado Adilson José da Silva, da Denarc de Londrina. "Assim que ela abria o bar uma pessoa chegava e abastecia com porções de drogas. Então, outros envolvidos tendem a serem identificados", frisou.





A polícia já sabe que, pelo menos, mais um homem teria participação no esquema, ajudando na venda dos entorpecentes no local. "Havia um revezamento (para a venda) entre eles", pontuou. O outro "vendedor" é o que foi detido na noite de quinta-feira (22).





A mulher é conhecida dos investigadores por ter histórico no tráfico. "A proprietária do local já havia sido investigada pela Denarc em outra apuração, alguns anos atrás, inclusive ela e o irmão. Ela relatou que foi absolvida. Na época da investigação ela tinha um comércio nas imediações da rua Quintino Bocaiúva", pontuou.