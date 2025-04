Rompimento de tubulação da Sanepar interdita rua e deixa população sem água em Cambé

A Prefeitura de Cambé informa que o trânsito na Rua Pirapó, está interditado devido a um rompimento da rede de distribuição de água da Sanepar perto da via, ocasionando em um buraco e comprometimento do asfalto. O incidente na rede ocorreu entre as Ruas Rio Piquiri e Pompeia, na ligação do Santo Amaro com o Jardim São Paulo, perto da ponte da via, ocasionando um buraco e comprometimento do asfalto.





Por meio de nota, a Sanepar informou que o abastecimento de alguns bairros será comprometido nesta quarta-feira devido ao problema e os trabalhos na rede de distribuição devem ser concluídois até as 14h. A normalização do abastecimento de água deve ocorrer, gradativamente, entre a tarde e à noite.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Os principais bairros afetados são: jardins São Paulo, do Café, Bela Suíça, Bela Itália, Alto da Colina, Morada das Flores, Elizabeth, Planalto, Golden Park, Josiane, Habitar Brasil e Santo Amaro, além dos parques Maracanã e São Jorge, das chácaras Esperança e Santa Maria, do Conjunto Habitacional Morumbi e do Residencial das Américas.





Para a segurança de motoristas e pedestres o trânsito no local foi interditado até que a empresa resolva o problema e o asfalto seja recuperado.





Agentes da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito estão no local para fazer a organização do trânsito. A Prefeitura recomenda que se for necessário utilizar o trecho, vá pela Rua Rio Paraná.