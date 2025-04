Rompimento de rede da Sanepar afeta abastecimento de água em Cambé

A Sanepar informa que, em função do rompimento de um trecho da rede de distribuição de água, o abastecimento em alguns bairros de Cambé será interrompido nesta quarta-feira (12). O serviço deve ser concluído até o início da tarde e a normalização do abastecimento deve ocorrer, de maneira gradativa, entre a tarde e à noite.





Os principais bairros afetados são os jardins São Paulo, do Café, Bela Suíça, Bela Itália, Alto da Colina, Morada das Flores, Elizabeth, Planalto, Golden Park, Josiane, Habitar Brasil e Santo Amaro, além dos parques Maracanã e São Jorge, das chácaras Esperança e Santa Maria, do Conjunto Habitacional Morumbi e do Residencial das Américas.





A A Sanepar alerta que população deve evitar desperdícios e usar a água prioritariamente para alimentação e higiene pessoal.





Podem ficar desabastecidos principalmente clientes que não possuem caixa-d’água domiciliar. A Sanepar lembra que, de acordo com norma da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.





O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, pelo e-mail [email protected] ou ainda pelo WhatsApp (41) 99544-0115. Ao entrar em contato, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.