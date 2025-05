Saiba quais são os serviços estaduais que aceitam pagamento via pix no Paraná

O pix se tornou uma opção de pagamento essencial no cotidiano dos brasileiros, o serviço foi criado em 2020 pelo Banco Central. Alinhados a essa inovação, a Celepar e o Estado do Paraná modernizaram seus serviços para integrar essa tecnologia. Confira abaixo alguns serviços estaduais que agora aceitam pagamento via pix.





Serviços rápidos da Receita Estadual

Desenvolvido pela Celepar e lançado no início de 2023 pela Secretaria da Fazenda e o Fisco Estadual, o aplicativo oferece diversas funcionalidades que simplificam e agilizam os serviços fiscais estaduais.





Dentre as funcionalidades disponíveis, destacam-se a consulta ao calendário e informações detalhadas sobre débitos do IPVA; o parcelamento do imposto, inclusive com opção de pagamento via cartão de crédito; a consulta ao Cadin (Cadastro Informativo Estadual), que relaciona pendências com o Estado; e a emissão de GRPR (guias de recolhimento) para o IPVA ou dívida ativa, com opção de pagamento via pix, disponível desde 2021.

Emissão de licenças de transporte, multas de trânsito, faixas de domínio e AET (Autorizações Especiais de Trânsito)





Em 2024, a Celepar, em parceria com o DER/PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná), lançou uma nova forma de pagamento, via pix, que agiliza a liberação de licenças e multas.

Graças a atualização, as solicitações começam a ser processadas em minutos, um avanço significativo em relação ao prazo anterior de pelo menos um dia útil para pagamentos via boleto. As AET (Autorizações Especiais de Trânsito) são emitidas pelo DER/PR, por meio do site do DER ou Portal AET.





CRLV-e (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo eletrônico)

O CRLV-e, em formato digital, é emitido em até 15 minutos após a confirmação do pagamento, desde que não haja outros débitos. Desde 2022, o pagamento pode ser feito via pix para alguns serviços, agilizando ainda mais o processo. O documento está disponível no portal do Detran-PR, Detran Inteligente (desenvolvidos pela Celepar) e no aplicativo Carteira Digital de Trânsito, disponível para Android ou IOS.





Licenças para abertura de empresas

Em 2021, a atualização do SIEVISA (Sistema de Vigilância Sanitária) integrou o sistema ao Empresa Fácil, permitindo a renovação automática de licenças. O sistema do Corpo de Bombeiros também foi integrado ao Empresa Fácil, garantindo isenções automáticas para MEIs.





Emissão de certidões do IAT

Em 2024, a Celepar atualizou o sistema desenvolvido para o IAT (Instituto Água e Terra), permitindo o pagamento via pix para a emissão de certidões.





A mudança agiliza a validação do pagamento e a emissão de certidões, como as de ausência de débitos ambientais, Licenciamento Ambiental, Certificado de Registro no Sistema Estadual de Reposição Florestal Obrigatória e certificados de fiscalização.

Guia de acidentes sem feridos





Em 2022, o BATEU (Boletim de Acidente de Trânsito Eletrônico Unificado), iniciativa da Celepar e da Polícia Militar do Paraná, passou a aceitar pagamento via pix.





A modalidade facilita o pagamento, independentemente do banco do cidadão, e dispensa o deslocamento a uma agência bancária.





Além disso, a iniciativa dispensa o deslocamento a uma delegacia, pois acidentes sem feridos podem ser registrados online pelo site.





CUIDADO COM GOLPES





O pix trouxe muita praticidade para o dia a dia, mas é fundamental tomar alguns cuidados para evitar cair em golpes. Para garantir a segurança das suas transações, siga estas dicas:





Links e mensagens suspeitas: jamais clique em links ou abra anexos de remetentes desconhecidos ou que ofereçam vantagens exageradas relacionadas ao pix. Ignore mensagens com erros de português ou pedidos urgentes de transferência.





Cadastro de chaves pix: cadastre suas chaves exclusivamente no aplicativo oficial do seu banco. Não use links externos ou fornecidos por terceiros.





Pagamentos para desconhecidos: dê preferência à chave aleatória (EVP) para pagamentos a pessoas ou empresas que você não conhece.





Verificação do QR Code: confirme sempre a origem do QR Code antes de escanear. Desconfie de QR Codes em locais públicos ou recebidos por mensagens suspeitas.





Conferência dos dados do destinatário: confira atentamente o nome, CPF/CNPJ ou a chave pix do destinatário antes de confirmar a transação.





Segurança extra: ative a autenticação em dois fatores no seu aplicativo bancário e mantenha-o sempre atualizado.





