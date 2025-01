Saúde alerta para cuidados com animais peçonhentos durante o verão paranaense

No Paraná, a Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) alerta a população sobre o risco de acidentes com animais peçonhentos, tanto terrestres quanto aquáticos, comuns nessa época do ano, de altas temperaturas. Entre dezembro e março, diversas pessoas movimentam as regiões turísticas, de mata e Litoral, coincidindo também com o aumento do metabolismo e do deslocamento desses animais, motivados pela busca de alimento e reprodução.





Para evitar acidentes com animais como cobras, escorpiões, aranhas e lagartas, a Sesa recomenda a adoção de medidas simples, mas fundamentais.

Em atividades ao ar livre, como trilhas, jardinagem e passeios em áreas de mata, é essencial utilizar EPIs (equipamentos de proteção individual), como botas e luvas. Além disso, as pessoas devem ficar atentas aos locais onde há risco de presença desses animais, como buracos no chão, ocos de árvores, montes de lenha e pedras. É preciso evitar tocar diretamente nesses locais. Roupas, calçados, toalhas e roupas de cama também devem ser sempre inspecionados antes do uso.





No interior das residências, afastar camas e berços das paredes e evitar que lençóis encostem no chão são medidas simples e ajudam a evitar que aranhas e escorpiões subam nas superfícies. Caso a pessoa encontre algum animal peçonhento, a orientação é afastar-se com cuidado, sem tocá-lo ou assustá-lo, e acionar profissionais competentes, como bombeiros, polícia ambiental ou a vigilância de zoonoses.

LAGARTAS





Após um longo período sem registros, neste mês foi notificado um acidente grave envolvendo a lagarta do gênero Lonomia. O contato com ela pode causar uma síndrome hemorrágica grave, potencialmente fatal se não tratada adequadamente. Essas lagartas vivem em colônias, e o contato com vários indivíduos ao mesmo tempo pode intensificar a exposição ao veneno.

“A população precisa estar atenta, especialmente em áreas arborizadas, onde essas lagartas costumam se alojar. É importante observar antes de tocar em troncos de árvores ou se encostar, pois o contato com as Lonomias pode ter consequências graves. Em caso de acidente, a recomendação é procurar imediatamente um serviço de saúde para receber o tratamento adequado”, alertou a bióloga da Divisão de Vigilância de Zoonoses e Intoxicações da Sesa, Juliana Cequinel.





ANIMAIS AQUÁTICOS

Nos ambientes aquáticos, o risco de acidentes é elevado principalmente por águas-vivas, caravelas, ouriços-do-mar, arraias e bagres. De acordo com dados do Corpo de Bombeiros, entre 14 de dezembro e 2 de janeiro, foram 8.017 atendimentos envolvendo água-viva no Litoral paranaense.





A Sesa orienta que os banhistas sigam as recomendações dos postos de guarda-vidas e evitem praias com histórico recente de acidentes com águas-vivas e caravelas. Em locais rochosos ou com pedras soltas, é importante utilizar calçados apropriados e evitar colocar as mãos em tocas, buracos ou sob pedras. Em rios e lagos é preciso atenção especial durante a pesca, manuseando os peixes com cuidado ao retirar anzóis e redes.

O que fazer em caso de acidente?





Se ocorrer um acidente com animal peçonhento, a recomendação é procurar atendimento médico imediatamente. Todos os serviços de saúde estão preparados para avaliar e tratar casos desse tipo, incluindo a indicação de soroterapia, quando necessária.

Enquanto aguarda o atendimento algumas medidas podem ser adotadas:





- Lave o local da picada com água e sabão (exceto em casos de contato com águas-vivas ou caravelas).

- Mantenha a pessoa em repouso e com o membro afetado elevado.

- Retire acessórios como anéis, pulseiras, relógios e calçados apertados em caso de acidentes nas extremidades.

- Para acidentes com águas-vivas e caravelas, procure o posto de guarda-vidas mais próximo, aplique vinagre na área afetada, sem esfregar, e utilize compressas geladas com pacotes fechados de gelo. Nunca lave com água doce.

- É fundamental que a vítima informe ao profissional de saúde o máximo de características do animal envolvido no acidente.





"Caso seja possível, levar uma foto do animal ou o próprio animal, se estiver morto, isso será extremamente útil para auxiliar no diagnóstico preciso e na escolha do tratamento adequado", destacou a bióloga Juliana.





Em caso de dúvidas e orientações entre em contato pelos seguintes telefones:





CIATox Paraná: 08000 410148 (o número é zero oito mil)

CIATox Londrina: (43) 3371-2244

CIATox Maringá: (44) 3011-9127

CIATox Cascavel: (45) 3321-5261





