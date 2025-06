Saúde de Rolândia oferece transporte para doadores de sangue até o Hemocentro de Londrina

Com 124 mortes por gripe no ano, 90% das vítimas não estavam vacinadas no Paraná

Em 2025, 598 pessoas morreram por algum tipo de síndrome respiratória até o dia 07 de junho, de acordo com o balanço da Sesa (Secretaria do Estado da Saúde), sendo que 124 foram causadas pelo vírus da Influenza A