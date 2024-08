Saúde promove reunião para intensificar o combate e cuidados contra a coqueluche no Paraná

“Estamos reunidos com órgãos de extrema representatividade para que possamos ter uma força maior de conscientização sobre cuidados, ações e, principalmente, a importância da vacina no combate às doenças. Precisamos que toda a população entenda sobre a relevância em manter o hábito regular de deixar em dia a carteira de vacinação”, disse.

Uma reunião emergencial, da Sesa (Secretaria de Estado de Saúde) junto a entidades públicas e privadas, para estabelecer ações conjuntas de prevenção, como o reforço na imunização e cuidados no controle da transmissão da coqueluche, foi realizada nesta quinta-feira (1°). A ação veio depois de um aumento expressivo no número de casos e a confirmação de um óbito no Paraná.

Prevenção

Também precisam se vacinar as pessoas que trabalham em berçários e creches com atendimento a crianças de até quatro anos como uma forma de proteger essa população.

Esse atendimento inclui as áreas de ginecologia e obstetrícia, parto e pós-parto imediato, incluindo as casas de parto, UTI (unidade de terapia intensiva) e UCI (unidades de cuidados intensivos) neonatal convencional, UCI canguru, berçários (baixo, médio e alto risco), e pediatria, além de trabalhadores que atuam como doulas.

A principal forma de proteção contra a coqueluche é a vacianção. Em crianças a imunização começa com a vacinação da mãe, na gestação. A dose da vacina dTpa (versão acelular da vacina contra difteria, tétano e coqueluche) deve ser aplicada, preferencialmente, a partir da 20ª semana de cada gravidez, podendo ser administrada até 45 dias após o nascimento do bebê (puerpério).

A doença

Diagnóstico

O diagnóstico laboratorial é obtido por meio de cultura ou PCR em tempo real e pode ser realizado em todos os pacientes suspeitos de coqueluche. Recentemente, as coletas foram ampliadas e estão disponíveis nas unidades (ou serviços) de saúde do Paraná.

Força-tarefa

Uma força-tarefa foi criada pela Sesa, com apoio dos municípios, para aumentar as coberturas vacinais de imunizantes que fazem parte do Calendário Nacional de Vacinação, com foco especialmente em crianças e adolescentes.





A ação tem o foco, principalmente, nas vacinas Infçuenza, Pentavalente, DTP, Pneumocócica 10 e Poliomelite, que estão com baixa adesão no estado. Assim, o objetivo é ampliar a proteção contra as doenças e evitar uma sobrecarga na Rede Hospitalar Estadual.





A ação incluirá, ainda, uma parceria entre as secretarias de Saúde (Sesa) e de Educação (Seed) para reforçar a necessidade da carteirinha em dia na volta às aulas neste ano letivo e uma reunião com as primeiras-damas do Paraná para replicarem a força-tarefa em seus municípios.