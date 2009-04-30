Seis morrem em colisão entre ônibus e caminhão

Um grave acidente por volta da 1 hora da madrugada desta quinta-feira (30) deixou seis pessoas mortas e 36 feridas, segundo informações da 5ª Companhia da Polícia Militar Rodoviária de Ponta Grossa.

Um ônibus da empresa Mulher Turismo Ltda., com placas de Marília, SP (LBZ-3259) bateu de frente contra um caminhão bi-trem com placas de Ponta Grosa (AKD-5196).

O soldado Sérgio Santos, de Piraí do Sul, disse que o acidente ocorreu no quilômetro 161 da PR-090, num trecho distante cerca de 20 quilômetros do Posto Rodoviário, que fica no quilômetro 264 da PR-151.





Uma das pessoas mortas foi Marcos Vinício Ferreira, 37 anos, motorista do caminhão bi-trem. Em relação aos outros cinco mortos, que estavam no ônibus, a polícia ainda não sabe informar o sexo, a idade ou o nome das vítimas.

O caminhão envolvido no acidente transportava adubo.



