Selo de Qualidade Técnica para ópticas é lançado no Paraná

Os paranaenses que necessitam de óculos e o mercado de óticas vão contar com um benefício na busca pela qualidade em lentes para correção visual. O Croo/PR (Conselho Regional de Óptica e Optometria do Paraná) e o Sindióptica/PR (Sindicato do Comércio Varejista de Material Óptico, Fotográfico e Cinematográfico no Estado do Paraná) lançam nesta sexta-feira (1º) um Selo de Qualidade Técnica, que será conferido aos estabelecimentos que cumprirem com as exigências da categoria para oferecer produtos de qualidade e apropriados para a saúde dos olhos.



“A visão é o mais importante dos sentidos humanos, merece ser tratada com respeito e cuidado. A ideia do selo nasceu da necessidade de sinalizar, tanto para o consumidor, quanto para o próprio setor óptico, que estabelecimentos trabalham de acordo com os critérios técnicos e éticos exigidos para o setor”, explica Franklin Kerber, vice-presidente do Croo/PR e optometrista. O selo será concedido a estabelecimentos que contam com profissionais ópticos aptos para garantir: a interpretação correta da prescrição, armações adequadas para o rosto, medidas para uma perfeita adaptação dos óculos e as melhores lentes.

O lançamento do selo está marcado para s 19h, no Senac Centro (Curitiba/PR), em um evento para convidados. Na ocasião, será realizado um coffee break seguido de uma apresentação, que contará com cinco profissionais envolvidos na iniciativa: Reginaldo Alberto Pereira (bacharel em optometria e pós-graduado em ortóptica e reabilitação visual), Carlos Eduardo Scarpim Winnikes (bacharel em optometria), Arlindo Mitsuo Tsumanuma, (técnico óptico e optometria), Fabio Prestes Barbosa Meger (assessor jurídico do Croo/PR) e José Alberto Pereira (presidente do Sindióptica/PR).

Esta ação conjunta entre os representantes dos profissionais técnicos em óptica e dos comércios varejistas de artigos ópticos visa valorizar aqueles que trabalham de forma adequada, bem como dar visibilidade aos consumidores sobre a importância de escolher bem os estabelecimentos em que irão adquirir suas lentes. “O selo é ao mesmo tempo uma forma de certificar as boas práticas do estabelecimento óptico, e um compromisso de que a óptica aplica com rigor critérios técnicos e éticos estabelecidos por lei e pelo código de ética profissional do Conselho Brasileiro de Óptica e Optometria. Para o consumidor, é a garantia de receber o melhor para suas necessidades de saúde visual. Para o profissional de óptica, a segurança de uma concorrência leal, balizada nas melhores práticas”, aponta Franklin Kerber.





Óticas precisam ser encaradas como lojas de saúde





Não existe hoje a percepção de que uma óptica seja uma casa de saúde, tanto quanto uma farmácia. No entanto, esta é uma visão que precisa ser mudada, e a criação do Selo de Qualidade Técnica pode contribuir com essa mudança. “De fato não há como negar que a escolha dos óculos, das armações, têm um grande impacto sobre a imagem pessoal, e estes são sim itens de moda. Porém, o propósito principal desses itens não pode ser ignorado. Óculos bem adaptados, lentes produzidas com material de qualidade, construídas com precisão, são essenciais para um bom desempenho no trabalho, nos estudos, e na vida em geral. Especialmente em tempos onde tanto da visão tem sido exigido. Boa parte de nós passa horas a frente de uma tela, dependemos cada vez mais de nossa capacidade de enxergar bem e com conforto. Então é preciso encarar a óptica como estabelecimento de saúde, e que a escolha adequada das lentes, dos óculos, é uma responsabilidade compartilhada entre o óptico e o cliente, aliando um excelente design com perfeição técnica que o sentido da visão merece”, pontua Franklin Kerber.





Lançamento do Selo de Qualidade Técnica Croo/PR e Sindióptica/PR





Local: Senac Centro (Rua André de Barros, 750, 10º Andar – Curitiba/PR)

Data e horário: 1º de outubro (sexta-feira) às 19h

Entrada para convidados