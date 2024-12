Sem influência do La Niña, verão será quente e terá pancadas de chuva no Paraná

O verão, que começa no próximo sábado (21), não terá ocorrências atípicas como em anos anteriores, sem a influência em grande escala do fenômeno La Niña, que provoca secas e temperaturas mais elevadas na região Sul. Ou seja, o verão terá tempraturas altas típicas da estação e pancadas de chuvas rápidas, principalmente à tarde.





As informações são do novo boletim da Simepar, publicado nesta quarta-feira (18), com a previsão do tempo para o verão. A climatologia ainda indica que o verão é a estação que apresenta maiores acumulados de chuva no estado do Paraná.

Os temporais possivelmente virão acompanhados de vendavais, raios e granizo, e pelo grande volume de chuva em pouco tempo poderão ocasionar alagamentos e outras intempéries urbanas. A tendência é que o regime de chuva do verão 2024/2025 acompanhe a média histórica para a época do ano.

Além disso, o verão é caracterizado pela maior frequência de atuação dos sistemas convectivos de mesoescala, com linhas de instabilidade, o que causa vários dias consecutivos com ocorrência de chuvas e faz com que as frentes frias sejam menos frequentes.





"O mapa de janeiro da climatologia mostra que temos previsão de chuvas de mais de 200 mm entre o Centro e o Norte do estado. Onde mais chove nesta época do ano é a região litorânea, com mais de 300 mm ao longo dos próximos meses", afirma o meteorologista do Simepar, Reinaldo Kneib.

De acordo com o mapa, no Oeste as chuvas variaram de 146 mm a 179 mm na média histórica de janeiro, e no Norte de 129 mm 203 a mm em fevereiro.





O boletim também registra que a estação terá dias mais longos e aquecidos, e períodos eventuais de muito calor. As máximas dentro do quadro histórico variam de 27,9° C na região Sul a 31,9° C na região Oeste em janeiro.

"É normal que a região litorânea e que as faixas Norte e Oeste do estado tenham temperaturas mais elevadas, mas não teremos semanas consecutivas com calor muito acima da média. Teremos tempo abafado, que causa desconforto. Essa combinação de calor e umidade elevados leva a formação das tempestades", ressalta Kneib.





Ainda segundo o boletim, a temperatura média do ar vai ficar dentro a ligeiramente acima da climatologia para os próximos três meses. Não há previsão da ocorrência de ondas de calor, apenas alguns dias consecutivos com temperaturas muito elevadas.