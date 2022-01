Sem visibilidade, pouso no aeroporto de Londrina é desviado para Maringá

O voo AD2874 da Azul, que saiu do aeroporto de Viracopos, em Campinas, por volta das 23 horas desta quinta-feira (27), com destino a Londrina, precisou alterar a rota por causa do mau tempo e pousar em Maringá, a 100 quilômetros de distância.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





O piloto sobrevoou o Aeroporto Governador José Richa por duas vezes e chegou a fazer voltas sobre Assaí, à espera de uma mudança no tempo, mas sem visibilidade, foi obrigado a seguir para o Aeroporto Silvio Name Júnior, em Maringá, onde pousou pouco antes da 1h.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Nos últimos 30 dias, ao menos outros dois voos tiveram dificuldades de pousar no Aeroporto Governador José Richa por causa do mau tempo. Na madrugada de 30 de dezembro, outro voo da Azul que partiu de Curitiba precisou de duas tentativas para conseguir pousar em Londrina.





Leia mais na Folha de Londrina.