Secretaria de Fazenda de Londrina envia carnês para pagamento de impostos em dívida ativa

A SMF (Secretaria Municiapl de Fazenda) de Londrina está enviando nesta semana aos contribuintes os carnês para pagamento de impostos em dívida ativa. Os londrinenses que têm dívidas junto ao Município estão recebendo, via Correios, os boletos referentes a débitos de IPTU (Imposto Territorial e Predial Urbano), ISS (Imposto Sobre Serviços), ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis), entre outras taxas.

As entregas vão até esta sexta-feira (28) e abrangem também os parcelamentos de débitos negociados pelo Profis (Programa de Regularização Fiscal) 2021. Ao todo, segundo a SMF, estão sendo distribuídos 14 mil carnês. As parcelas referentes ao mês de janeiro vencem na próxima segunda-feira (31).

De acordo com a diretora de Arrecadação da SMF, Wanda Kono, os contribuintes que não receberem os carnês até esta sexta-feira podem acessar o portal da Prefeitura e emitir a segunda via de pagamento do IPTU ou ISS. A diretora destacou ainda que esses carnês não são os mesmos referentes ao IPTU 2022. 'Eles referem-se a parcelamentos normais ou adesões ao Profis 2021. Se um contribuinte fez três parcelamentos distintos, por exemplo, vai receber três carnês, referentes a cada um dos parcelamentos", explicou.





Também é possível fazer o pedido de segunda via dos carnês pelos endereços de e-mail [email protected]pr.gov.br ou [email protected] Para tirar dúvidas, o atendimento telefônico da Secretaria Municipal de Fazenda está disponível pelo (43) 3372-4424.