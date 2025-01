Setor de serviços cresceu 3,9% de janeiro a novembro de 2024 no Paraná, acima do Brasil

As empresas paranaenses ligadas ao setor de serviços registraram um crescimento de 3,9% no volume de atividades entre janeiro e novembro de 2024 no Paraná de acordo com a Pesquisa Mensal de Serviços, divulgados nesta quarta-feira (15) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).





O mesmo levantamento também aponta para um aumento do faturamento das empresas instaladas no Estado, cujo índice de receita nominal cresceu 8,6% nos 11 meses de 2024 com dados já consolidados.





O desempenho do segmento de serviços do Paraná também foi positivo quando a comparação é feita entre novembro de 2024 e o mesmo mês de 2023. Neste recorte, a alta no volume das atividades foi de 1,4%, enquanto a receita subiu 4,5%, demonstrando uma trajetória ascendente das empresas.

No acumulado de 12 meses, que leva em conta o período de novembro de 2023 a novembro de 2024, a variação foi ainda mais positiva: 4,3% de alta no volume de atividades e de 9% na receita nominal registrada pelas empresas paranaenses.



SEGMENTOS





Na análise detalhada do IBGE, todos os segmentos de serviços registraram alta no Paraná. As empresas voltadas à prestação de serviços de informação e comunicação foram as que registraram o melhor desempenho no acumulado anual de 2024, com um volume 6,3% acima do que havia sido registrado entre janeiro e novembro de 2023, o que ajudou a puxar o índice para cima.

Na sequência, aparecem os serviços prestados às famílias, com um aumento de 5,4%, seguido de perto pelos serviços profissionais, administrativos e complementares (5,3%). Os transportes, serviços auxiliares aos transportes e correios registraram alta de 1,9%, enquanto as demais empresas – não classificadas em nenhum segmento definido pelo IBGE – cresceram 5,5%.





Um dos destaques em termos financeiros foi o aumento de 19,9% na receita das empresas que prestam serviços às famílias entre outubro e novembro de 2024, o que também se reflete num crescimento de 11,6% nas receitas nominais deste segmento no ano passado.

Empresas ligadas à prestação de serviços profissionais, administrativos e complementares, bem como aquelas classificadas em outros serviços, também acumulam altas anuais acima de dois dígitos, de 10,6% e 10,2%, respectivamente.