Shows do Verão Maior reúnem um milhão de pessoas e tem recorde de público

O litoral do Paraná recebeu diversos shows do Verão Maior Paraná, alcançando o número de mais de 1 milhão de pessoas no público (são 1.111.000 até o momento).Além de Luan Santana, Jota Quest, Péricles, Alexandre Pires, César Menotti & Fabiano, entre outros artistas nacionais, já subiram ao palco e encantaram os fãs nos palcos principais montados em Caiobá e Pontal do Paraná.





O número já é superior ao da temporada passada, quando 825 mil pessoas compareceram aos 12 shows que aconteceram em Caiobá e 170 mil pessoas foram às 11 apresentações em Pontal do Paraná no começo de 2025.

Apenas entre sexta-feira e sábado (31 de janeiro a 1º de fevereiro), 304 mil pessoas passaram pelos palcos. Além do recordista de público, a banda de pagode Sorriso Maroto fez 107 mil pessoas dançarem ao som dos grandes sucessos da carreira, e os sertanejos Bruninho & Davi (12 mil pessoas) e João Neto & Frederico (21 mil pessoas) reuniram público animado em Pontal do Paraná.





Luan Santana é uma sensação no verão paranaense: ano passado o cantor já havia levado 136 mil pessoas na sua primeira participação no Verão Maior Paraná, mas foi superado em números pela cantora Simone Mendes, que levantou 152 mil pessoas, batendo o recorde de público da temporada 2023/2024.

Os shows do Verão Maior Paraná começaram no dia 10 de janeiro, com as apresentações do Jota Quest em Matinhos e Péricles em Pontal do Paraná. O sambista Péricles, subiu ao palco duas vezes: foi a atração do palco montado em Caiobá no dia 11 de janeiro.





Desde então, diversos ritmos têm atraído multidões para o litoral. No samba e no pagode, além do Sorriso Maroto, Alexandre Pires fez 67 mil pessoas cantarem em uma só voz sucessos dos anos 90 da época do Só Para Contrariar e de sua carreira solo. A banda Sambô, que toca sucessos do rock, pop e internacional no ritmo do samba, não deixou ninguém parado em Pontal do Paraná.

Mas é o sertanejo que tem levado o público ao delírio no Verão Maior Paraná 2024/2025. Desde o início dos shows, já passaram pelos palcos as duplas Matheus & Kauan; Guilherme & Santiago; Guilherme & Benuto; João Haroldo & Betinho; além dos cantores Gustavo Mioto e Loubet.



