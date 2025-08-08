Sorteio do Nota Paraná premia consumidores de 37 municípios

O sorteio do Programa Nota Paraná desta quinta-feira (07) premiou com valores de R$ 1 mil consumidores de 37 municípios que colocaram o CPF na nota. Ao todo, 100 ganhadores levaram o prêmio do programa de conscientização fiscal da Sefa (Secretaria de Estado da Fazenda) e terão os valores creditados automaticamente nas contas do programa.





Os ganhadores de R$ 1 mil são das cidades de Almirante Tamandaré, Altônia, Apucarana, Arapongas, Araucária, Bela Vista do Paraíso, Cafelândia, Campo Largo, Cascavel, Castro, Colombo, Contenda, Curitiba, Engenheiro Beltrão, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Guarapuava, Irati, Jacarezinho, Kaloré, Londrina, Maringá, Mercedes, Paranaguá, Paranavaí, Pato Branco, Pinhais, Piraquara, Ponta Grossa, Santo Antônio da Platina, São José dos Pinhais, São Miguel do Iguaçu, Sarandi, Telêmaco Borba, Toledo, Tupãssi e Umuarama.

O prêmio principal no valor de R$ 1 milhão foi para um morador da cidade de Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba. Os prêmios secundários, nos valores de R$ 100 mil e R$ 50 mil, saíram para consumidores de Ponta Grossa e Curitiba, respectivamente.





Além deles, outros 15 mil participantes receberam prêmios de R$ 50, enquanto R$ 800 mil foram distribuídos entre 8 mil consumidores, por meio de valores adicionais de R$ 100 incorporados ao sorteio regular, com recursos que antes faziam parte do extinto Paraná Pay.

COMO PARTICIPAR

Participar do Programa Nota Paraná é simples: ao efetuar compras nos estabelecimentos comerciais do estado, os consumidores cadastrados devem solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal. Essa prática possibilita acumular créditos, os quais podem ser transferidos para a conta bancária do participante ou utilizados para abater valores do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores). Cada nota fiscal com CPF inserido gera bilhetes para concorrer nos sorteios mensais.

Para se cadastrar, basta acessar o site do Nota Paraná, clicar na opção “cadastre-se” e preencher a ficha com os dados pessoais, como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço para criação da senha pessoal.









