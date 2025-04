Supermercado é destruído pelo fogo em Cascavel

Um supermercado localizado no bairro São Cristóvão, em Cascavel, foi completamente destruído em um incêndio que começou por volta da meia-noite de domingo (22). Bombeiros passaram o dia controlando as chamas e, na manhã desta segunda, o local voltou a pegar fogo devido ao forte calor e a grande quantidade de entulho.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros à Central Gazeta de Notícias, o fogo teria iniciado no depósito e se alastrado pelo supermercado. A causa do incêndio ainda é desconhecida.

Apesar da destruição, o incêndio deixou apenas um ferido leve, um homem de 50 anos encaminhado ao Hospital Nossa Senhora Salete.