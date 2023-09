Suspeito de matar esposa PM e forjar suicídio dela tem prisão mantida em Maringá

A Justiça do Paraná manteve a prisão do marido suspeito de matar a própria esposa, com quem havia se casado no início de agosto, e também por ter supostamente forjado a cena do crime para parecer que a mulher teria se suicidado em Maringá (Nororeste), no Paraná. Ele nega o crime.







A Justiça paranaense converteu a prisão em flagrante para preventiva (por tempo indeterminado) do empresário Kenny Aisley Rogério Vasconcellos, de 37 anos, esposo da policial militar Daniela Carolina Marinelo, de 36 anos, que morreu na última semana.





Não foi divulgado o inteiro teor da decisão pela justiça.

À reportagem, o advogado José Carlos Ragiotto, que representa Kenny, afirmou que o cliente nega que tenha matado a esposa. A defesa ainda explicou que aguarda os resultados da perícia e exames requisitados pela polícia.





"É prudente aguardar um pouco para ver essas provas serem juntadas. Em complemento, posso dizer, que o Kenny está sendo julgado de forma antecipada, pelos antecedentes [dele]", disse Ragiotto.

RELEMBRE O CASO





A policial militar Daniela chegou do trabalho na madrugada de sexta-feira (1º) e o casal teria começado a discutir. Vizinhos teriam ouvido o marido da vítima gritando que a casa também era dele e que somente a morte os separaria, informou o site Plantão Maringá. Na manhã do mesmo dia, uma testemunha afirmou que ouviu o casal discutindo novamente momentos antes de um tiro ser disparado.





A polícia acredita que o marido da vítima teria supostamente forjado a cena do crime para parecer que a mulher tinha se suicidado. Ele ligou para o socorro pedindo ajuda.

Daniela foi encontrada deitada na cama com um disparo de arma de fogo na cabeça, segundo apurou o UOL. Ela foi socorrida e levada ao Hospital Bom Samaritano, em Maringá, mas não resistiu e morreu.





Kenny prestou depoimento ainda na sexta-feira (1º) e foi preso, informou a Polícia Civil do Paraná.

A reportagem obteve uma nota de pesar enviada internamente pela Polícia Militar na qual a corporação lamenta a morte da oficial. "O Paraná e a sua Polícia Militar prestam a última continência à memória da soldada Daniela Carolina Marinelo."





CASAL TROCAVA MENSAGENS DE AMOR NAS REDES SOCIAIS

Daniela e Kenny tinham se casado no início de agosto com comunhão universal de bens, informou o site Plantão Maringá.





O casamento civil foi comemorado por ambos nas redes sociais. Na ocasião, Kenny escreveu que aquele foi um "dia em que realizei meu sonho, casei com a mulher da minha vida". Daniela respondeu: "Ah, que dia especial meu amor! Deus é perfeito em cada detalhe. Esperei 36 anos para casar, e casei com o amor da minha vida! Nosso laço é eterno! Estaremos juntos até depois do fim".





Em outras publicações, Kenny afirmou que Daniela era "um presente de Deus" para ele e comentou que "tudo que ele queria, encontrou nela".





Daniela também chegou a fazer uma postagem para declarar o amor ao companheiro e disse que não enxergava a vida dela sem ele.





"Para muitos, um simples papel... Pra nós, o nosso Papel, o que ligado está na terra, ligado no céu está! Sou grata a Deus por tua vida, meu amor. Nossos caminhos andaram por tantos outros caminhos até se encontrarem... E quando se encontraram, nunca mais quiseram se desencontrar. Não vejo minha vida sem você. Você é tudo o que esperava em um companheiro, temos nossos defeitos. Perfeitos ninguém é, [mas] farei de tudo para continuar te fazendo feliz a cada dia mais! Sou plena e realizada ao teu lado. Valeu a pena dizer tantos 'nãos' para poder te dizer 'sim'. Eu te amo e passarei o resto da vida ao teu lado", escreveu Daniela em uma publicação.





Em resposta, Kenny escreveu: "amor, você é meu grande amor, a mulher que sempre sonhei. Vou estar sempre ao seu lado até o último dia de vida. Te amo, minha esposa".