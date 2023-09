Delegado afirma que estudante sobrevivente nunca teve relacionamento com autor de homicídios em Londrina

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) avançou na investigação da morte dos jovens Júlia Beatriz Garbossi Silva, 23, e Daniel Takashi Suzuki Sugahara, 22, ocorrida na madrugada de domingo (3) no bairro Jardim Jamaica, na zona oeste de Londrina, e cujo suspeito é Aaron Dellesse Dantas, 23, que está preso. Uma terceira vítima, colega de apartamento de Garbossi e namorada de Sugahara, foi atingida com golpes de faca e sobreviveu.





O delegado de Homicídios de Londrina, João Batista dos Reis, afirmou nesta segunda-feira (4), em entrevista coletiva, que a Polícia Civil já ouviu a jovem sobrevivente, que negou ter tido qualquer tipo de relacionamento amoroso com o acusado dos crimes.

“Ela relatou que conheceu o autor no passado porque eram amigos e trabalhavam no mesmo local”, apontou o delegado, citando que o suspeito “sempre demonstrou interesse em um relacionamento amoroso, só que ela deixou claro que não tinha esse interesse”.





Durante a audiência de custódia, Dantas optou por permanecer em silêncio e teve a prisão preventiva decretada pelo TJ-PR (Tribunal de Justiça do Paraná). Com isso, a PCPR tem dez dias para concluir o inquérito.

Sobre a dinâmica do crime, Reis explicou que foi apurado que outras pessoas estavam na casa mas, por volta da 1h, todos foram embora e ficaram a jovem, Daniel e Júlia. “Ela acordou de madrugada já com o indivíduo em cima dela e ficou sem entender, achando que era uma questão de paralisia do sono, até que ela percebeu que estava sendo vítima de ferimentos por arma branca”, explicou o delegado.





“Pelo contexto que nós vimos ali, me parece que ele [Daniel] já havia sido atingido quando ela percebeu”, explicou, citando que Garbossi foi em socorro e também foi esfaqueada.

A jovem sobrevivente foi presa com uma corda e algemas por algumas horas, mas conseguiu convencer o agressor a levá-la até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Sabará, garantindo que afirmaria ter sido vítima de um assalto. Segundo Reis, foi na unidade de saúde que ela conseguiu relatar o que havia acontecido. Após a prisão de Dantas, foram encontrados com ele uma faca e um canivete.





