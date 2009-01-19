Pesquisar

Taxista cai com veículo em riacho no norte do Paraná

Danilo Marconi - Redação Bonde
31 dez 1969 às 21:33

Por sorte, Sérgio Premero (46) nada sofreu, mas o susto foi grande. Na tarde desta segunda-feira (19), ele trafegava pela PR-444 de baixo de muita chuva quando perdeu o controle do veículo próximo ao quilômetro 26, em Arapongas.

O carro rodou na pista, invadiu barranco e só parou no riacho Ibatuba, que corta a região. O taxista conseguiu soltar o cinto de segurança e nadar até a encosta. Ele sofreu escoriações pelo corpo e foi encaminhado ao Hospital Metropolitano de Sarandi. Seu estado de saúde é bom.

Premero viajava com seu Chevrolet Meriva (APN 3363) até o município de Mandaguari, quando sofreu o acidente por volta das 15h30.


O veículo só foi retirado do riacho à noite. Homens do Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária e da Concessionária Viapar trabalharam para o resgate do carro.

