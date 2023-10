Temporais afetam fornecimento de energia e água no Paraná

Os temporais que atingem grande parte do Paraná desde a madrugada desta quarta-feira (4), incluindo casos de vendavais e chuvas de granizo, afetaram os serviços de fornecimento de energia elétrica, abastecimento de água e danificaram casas em diversas regiões.





As equipes da Copel (Companhia Paranaense de Energia) e da Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná) estão trabalhando para o restabelecimento dos serviços o mais breve possível, enquanto a Defesa Civil atua no atendimento a famílias de nove municípios que foram diretamente impactadas.

De acordo com dados do Simepar (Sistema Meteorológico do Paraná), a manhã desta quarta-feira teve pancadas de chuvas acompanhadas de raios em grande parte do Paraná. A região Centro-Sul registrou os maiores acumulados de chuva, com 22,2 milímetros em somente uma hora, até as 9h.





Desde o início do dia, as chuvas já acumulam 40 milímetros em municípios mais ao Sul do Estado. Rajadas de ventos fortes também foram observadas no Centro-Sul nas últimas horas, com velocidades próximas a 84 quilômetros por hora. Ventos fortes também vêm sendo observados no Norte Pioneiro e na RMC (Região Metropolitana de Curitiba).

O relatório de ocorrências da Defesa Civil aponta que 540 pessoas de nove municípios paranaenses foram afetadas diretamente. Até o fim da manhã, 12 foram desalojadas e 70 casas foram danificadas, sendo 60 delas em Paulo Frontin, na região Sul.





“Os modelos meteorológicos estão indicando um acumulado de chuva alto para os próximos dias em várias regiões do Estado, especialmente desta quarta-feira até sábado. Então fique atento para os alertas da Defesa Civil e a evolução do quadro meteorológico”, aponta o capitão Marcos Vidal da Silva Júnior, que integra a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil.

Os cidadãos que desejam receber os alertas da Defesa Civil relacionados às regiões onde moram podem fazê-lo gratuitamente. Para isso, basta enviar o número do CEP via SMS para o número 40199. Caso necessário, é possível acionar o serviço de emergência da Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193. “É importante acompanhar a evolução da situação na sua localidade e ficar atento caso haja qualquer indício de alagamento, inundação ou se você mora próximo de uma encosta”, afirma Vidal.





Água

Segundo informações da Sanepar, algumas unidades de produção e distribuição de água estão sem energia.





Em Foz do Iguaçu (Oeste), a paralisação do sistema, que já voltou a funcionar, afetou o abastecimento nas regiões do Portal da Foz, da Cadeia Pública, dos CDRs, do Distrito Industrial Foz, do Jardim Europa, Jardim Três Fronteiras, Conjunto Habitacional Plaza Foz, Loteamento Nacional, Jardim Aurora, Pilar Parque Campestre, Parque Pilarzinho, Parque Residencial Três Bandeiras, Parque Industrial, Três Lagoas, Jardim Alvorada, Loteamento Novo Mundo, Loteamento Madre Tereza, Loteamento Residencial Jaqueline, Conjuntos Habitacionais Sol de Maio e Fernanda, Conjuntos Residenciais Graúna e Tucuruí, Loteamentos Witt e Menger, Jardins Colombelli, Congonhas, Rita, São João, Vasco da Gama, Atlantis I e II e das Oliveiras I, II e III.

O temporal da madrugada provocou a queda de energia em diversas unidades de produção e de distribuição de água de Cascavel, no Oeste. Por esta razão, poderá faltar água em todas as regiões da cidade. Não há previsão para o retorno da energia e nem para a normalização no abastecimento. No Sudoeste, pode haver desabastecimento e/ou oscilação de pressão na rede de água em Mariópolis, São Jorge D'Oeste, Honório Serpa, Pato Branco e Mangueirinha.





Energia

Mais de 400 profissionais da Copel continuam trabalhando nas regiões Oeste e Sudoeste do Paraná para restabelecer o fornecimento de energia elétrica aos consumidores afetados pelo temporal. Os ventos fortes e raios causaram danos graves à rede, como quebra de postes e a queda de árvores sobre os cabos. Mais de 100 mil unidades consumidoras chegaram a ficar desligadas.





No momento, 64 mil consumidores estão sem energia. Ao todo, as equipes trabalham para atender a 1.170 serviços emergenciais cadastrados. Há grande concentração de serviços nas volume concentrado nas regiões de Cascavel, Medianeira, Pato Branco e Francisco Beltrão.

Os estragos atingiram principalmente Cascavel, onde 45 mil domicílios estão desligados no momento. Capanema, com cerca de mil desligados, Santa Helena, com 931, e Itaipulândia, com 819, são os municípios mais afetados momento.





Em ocorrências climáticas como esta, a Copel alerta sobre a importância do cuidado com a segurança. A população deve manter distância de locais onde haja fios rompidos ou postes quebrados, e acionar a concessionária através do número 0800 51 00 116.





A comunicação sobre falta de luz pode ser feita pelo telefone, mas também via aplicativo para celulares, pelo site copel.com e pelo número de WhatsApp (41) 3013-8973. Caso não haja internet, é possível enviar o aviso à Copel por meio de mensagem de texto (SMS) para o número 28593, escrevendo as letras “SL”, de “sem luz”, mais o número da unidade consumidora, que pode ser encontrada no cabeçalho da conta de luz da empresa.