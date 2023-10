No Dia da Natureza, veja dez atitudes para ajudar a preservar o meio ambiente

Para celebrar o Dia Nacional da Natureza, nesta quarta-feira (4) em homenagem a São Francisco de Assis, o frade católico patrono do meio ambiente, o IAT (Instituto Água e Terra), órgão responsável por desenvolver ações de conscientização ambiental em todo o Paraná, preparou um guia de proteção ao meio ambiente. São atitudes fáceis, simples, mas que podem mudar o mundo. É só começar a praticar.





Veja a seguir dez recomendações para uma vida mais sustentável:

Plante uma árvore – As árvores são um dos elementos mais importantes no desenvolvimento de um ecossistema, seja por auxiliarem na reabsorção de gases de efeito estufa por meio da fotossíntese ou por ajudarem na manutenção da umidade como parte do ciclo da chuva. Para plantar uma árvore, é possível solicitar de forma gratuita uma muda produzida em um dos 19 viveiros do IAT, via programa Paraná Mais Verde, que já distribuiu mais de 8,5 milhões de mudas desde 2019. Os interessados podem acessar o aplicativo Paraná Mais Verde, disponível na Play Store (modelos Android).

Recicle – Reaproveitar os resíduos ou destiná-los para a reciclagem são práticas que protegem a natureza. Quando o lixo tem novas funções, a necessidade da produção de novos materiais diminui, contribuindo para uma redução na emissão de gases tóxicos e auxiliando para a conservação da biodiversidade. O Governo do Estado já investiu R$ 13,6 milhões na construção de barracões industriais de coleta seletiva, colaborando com a reciclagem e a distribuição de renda.





Economize água – A água potável é um bem essencial para todas as formas de vida, mas é naturalmente limitado. Portanto o uso consciente é essencial para garantir as gerações futuras. Pequenas atitudes no dia a dia podem ser muito úteis nesse processo, como tomar banhos mais curtos, armazenar água da chuva, se certificar de que torneiras estão sempre fechadas e reutilizar água da máquina de lavar para outros propósitos.







Castre os animais de estimação – A castração é um ato de amor para os bichos de estimação, já que o período do cio gera muito estresse, podendo resultar em fugas ou brigas com outros bichos. A castração ajuda a prevenir doenças como câncer, além de contribuir para o equilíbrio da fauna, já que cães e gatos em excesso podem caçar animais silvestres nativos.

Denuncie crimes ambientais – Crimes ambientais como o desmatamento ilegal ou maus-tratos a animais, entre outros, são extremamente prejudiciais para a natureza. Para ajudar os órgãos ambientais no combate a essas infrações, a denúncia é uma parte vital do processo. No Paraná, é possível acionar a Ouvidoria do IAT ou os escritórios regionais do Instituto nos municípios mais próximos para fazer as denúncias.





Participe de programas de voluntariado – Além de contribuir para a construção de cidadania e solidariedade, os programas de voluntariado trazem grandes benefícios para a preservação ambiental. O IAT conta hoje com 800 voluntários que ajudam a proteger a natureza por meio de três projetos: o CRIA, que auxilia animais silvestres a retornarem à natureza; o VOU, que trabalha com ações de proteção e manutenção nas Unidades de Conservação do Estado; e o Programa de Voluntariado em Viveiros e Laboratório de Sementes, que colabora com a produção de mudas de árvores nativas.

Lembre-se de proteger a natureza – Quando você for passear por algum patrimônio natural, como uma praia, trilha ou parque estadual, é importante lembrar que nesses ambientes existem outros seres vivos que dependem do espaço para sobreviver. Por isso, é imprescindível descartar lixo apenas nos lugares apropriados, esta atento às demarcações nas trilhas e não entrar em contato com animais silvestres durante o passeio.





Cultive plantas nativas no jardim – O cultivo de plantas é uma prática que vai além dos benefícios decorativos. Proporciona melhorias para a saúde, como aumento no bem-estar e redução no estresse e ansiedade. É sempre bom optar pelas espécies nativas. São mais vantajosas para o meio ambiente, já que plantas exóticas competem diretamente com a flora local, e causam prejuízos para a biodiversidade.





Conheça as Unidades de Conservação do Paraná – Atualmente, o Paraná possui 72 Unidades de Conservação Ambiental coordenadas pelo IAT para salvaguardar a biodiversidade do Estado, totalizando 26.250,42 km² de áreas verdes protegidas por legislação. Ao todo, 28 delas são abertas para visitação, com espaços como trilhas, cachoeiras e estacionamento para motorhome. São espaços ideais para se conectar com a natureza e entender a necessidade da preservação do meio ambiente. As UCs tiveram um incremento de público de 92% no primeiro semestre deste ano no comparativo com o mesmo período do ano passado





Educação ambiental – O IAT compartilha informações sobre as atividades de educação ambiental do Estado por meio de alguns canais de divulgação. O site e a conta do Instagram do instituto são meios excelentes para ficar atualizado sobre ações de preservação ambiental desenvolvidas pelo Governo do Paraná, assim como curiosidades sobre temas ligados à natureza.