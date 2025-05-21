Pesquisar

Terminal Urbano de Apucarana será fechado neste fim de semana para obras

Redação Bonde com Assessoria de Imprensa
21 mai 2025 às 18:15

Divulgação
A Prefeitura de Apucarana (Centro-Norte) informou, nesta quarta-feira (21), que o Terminal Urbano de Transporte Integrado será temporariamente fechado para obras de revitalização asfáltica. A interdição terá início às 22h de sexta-feira (23) e seguirá até as 5h30 da manhã de segunda-feira (26).


De acordo com o secretário de Segurança, Transporte, Trânsito, Mobilidade Urbana e Defesa Civil (SEGTRAN), Major Vilson Laurentino da Silva, a principal intervenção será o recapeamento asfáltico da área interna do terminal. “A pavimentação atual apresenta muitos buracos, comprometendo a segurança e o conforto dos usuários. Além do novo asfalto, realizaremos a pintura da sinalização horizontal”, explicou.

O secretário destacou que o prédio já passou recentemente por serviços de pintura nas paredes. “No momento, estamos fazendo a limpeza dos arcos. O próximo passo será a substituição dos bancos de cimento por assentos mais confortáveis”, acrescentou.


Segundo os representantes da VAL, Enivaldo Bertazzo e Leuze dos Santos, o fechamento do terminal não interromperá o funcionamento do transporte coletivo. Durante o período de obras, embarques e desembarques ocorrerão na Rua Osório Ribas de Paula, entre as ruas Gastão Vidigal e Dr. Nagib Daher. 

“Os pontos provisórios estarão devidamente sinalizados, e nossos colaboradores estarão no local para orientar os passageiros. A única alteração será no pagamento da tarifa, que deverá ser feito diretamente nos ônibus, já que a guarita estará fechada e o sistema de integração ficará temporariamente indisponível”, esclareceu o encarregado de operações, Leuze.


O Terminal Urbano de Transporte Integrado foi inaugurado em 1995 e funciona no prédio histórico da antiga Estação Rodoviária de Apucarana, construído em 1962. Para o Major Vilson, as melhorias são essenciais. “Há muito tempo o terminal não recebia investimentos significativos. O pequeno transtorno do fim de semana será compensado pelo aumento da segurança, do conforto e da qualidade no atendimento aos usuários do transporte público”, concluiu.


Apucarana Terminal Central onibus linhas de ônibus
