Entrada gratuita

Festival Torresmofest começa nesta quinta-feira em Londrina

Redação Bonde com Assessoria de Imprensa
21 mai 2025 às 16:17

Divulgação/ Assessoria de Imprensa
A Torremofest está de volta a Londrina e leva gastronomia, música ao vivo e lazer. Com entrada gratuita, o evento acontece a partir de desta quinta-feira (22) e segue até domingo (25), das 12h às 23h, no estacionamento do Boulevard Shopping Londrina.


O festival conta com uma estrutura de 4.500 m² em uma área ampla e aberta com mesas e cadeiras e área kids, além de estações gastronômicas que reúnem uma ampla variedade de preparos do petisco, como a pururuca, de rolo e de boteco.

São mais de 20 expositores dentre os destaques dos pratos, estão costela fogo de chão, baião de dois, feijão tropeiro, lanches de costela, batatas, doces e hambúrguer com shimeji, hambúrguer com torresmo e uma variedade de doces. O valor dos pratos começa em R$ 35. Para acompanhar, chopp artesanal, drinks e uma programação musical diversa traz covers debandas nacionais e internacionais.


Segundo Eduardo Bueno, idealizador do evento, “a expectativa é muita boa, com público superior a 20 mil pessoas e cerca de 15 toneladas de carne suína. Estamos muito felizes em estar de volta a Londrina”, afirmou.

Consagrado em diversos estados brasileiros, o Torresmofest é pioneiro no tema, com mais de 500 edições realizadas e mais de 10 milhões de visitantes. O festival já percorreu diversas cidades dos estados brasileiros, como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, região nordeste e Paraná.


Confira a programação completa em Londrina:

QUINTA-FEIRA (22)

20h - Tiago Luziano - Sertanejo

SEXTA-FEIRA (23)

20h - Especial Charlie Brown Jr - Banda Paralelo

SÁBADO (24)

17h - Cover Queen - Bohemian Rock

20h - Especial Bruno Mars - The Mars Tributo


DOMINGO (25)

13h30 - Rafael - Voz e Violão

16h30 - Legião Cover Londrina

19h30 - Cover Bon Jovi - Bad Roses


Serviço


Torresmofest, o maior festival gastronômico do Brasil

Data: De 22 a 25 de maio

Horário: 12h às 23h

Local: Boulevard Shopping Londrina

Mais informações: @torresmofest

Entrada gratuita


torresmo Torresmofest Boulevard Londrina Shopping Festival Londrina
