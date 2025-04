Terminam nesta sexta as inscrições para o campeonato de games de Maringá

Em comemoração aos 78 anos de Maringá (Noroeste), o evento ‘Maringá + Games’ ocorrerá entre 26 de abril e 10 de maio. As inscrições terminam nesta sexta-feira (25). O game escolhido para a competição foi o League Of Legends, um dos maiores e mais influentes jogos de e-sports





As inscrições são gratuitas e poderão ser feitas através da internet . Poderão participar do campeonato jogadores a partir de 14 anos. Os menores de idade precisam apresentar autorização dos pais (clique aqui para acessar a autorização) .

Os interessados devem inscrever times com até sete jogadores, sendo cinco jogadores, um coach e um reserva. As vagas são limitadas e o campeonato reunirá 16 times. A primeira fase da competição começará em 26 de abril e será online. A final será presencial, em 10 de maio, às 14h, no estande da Prefeitura de Maringá na Expoingá. A fase online ocorrerá, durante os dias de semana, das 19h às 23h, e aos finais de semana, das 14h às 22h. As partidas serão transmitidas no canal do Youtube da Prefeitura de Maringá.





As equipes vencedoras receberão troféu e medalhas. Clique aqui e confira o regulamento da competição .





LAZER E DIVERSÃO

A secretária de Juventude, Cidadania e Migrantes, Sandra Franchini, destaca que o ‘Maringá + Games’ faz parte das comemorações dos 78 anos de Maringá e reforça a diversidade da programação oferecida à comunidade. "Queremos proporcionar momentos de lazer e diversão para os jovens da nossa cidade. Nosso objetivo é que os jogos sejam utilizados de forma prazerosa, incluindo também jogos educacionais."





O e-sports , termo que vem do inglês, é utilizado para definir a modalidade competitiva de jogos virtuais, que cresceu e se popularizou nos últimos anos. Atualmente, o Brasil é o quinto maior mercado de games do mundo.

A competição será eliminatória e reunirá 16 equipes para disputar o jogo League of Legends. A definição do lado do mapa (Summoner's Rift) para cada partida será feita por sorteio. Os confrontos seguirão o formato cinco contra cinco, com cada equipe composta por cinco jogadores utilizando a plataforma de computador.

Campeonato Maringá + Game:

(Formulário de Inscrição)

Para conferir as regras do jogo acesse

Regras Oficiais Maringá + Games.pdf

Cronograma das Finais





Oitavas de Final: 8 confrontos (MD3)

• Início: 26/4/2025

• Término: 3/5/2025





Quartas de Final: 4 confrontos (MD3)

• Início: 4/5/2025

• Término: 7/5/2025





Semifinais: 2 confrontos (MD3)

• Início: 8/5/2025

• Término: 9/5/2025





Grande Final: 1 confronto (MD5)

• Data: 10/5/2025 às 14h





Observações:

• MD3: Melhor de 3 partidas.

• MD5: Melhor de 5 partidas.





Premiação:

1º lugar: Troféu + 5 Medalhas + Vaga garantida na Etapa Eliminatória no próximo Maringá + Games

2º lugar: 5 Medalhas + Confronto pela segunda vaga na Etapa Eliminatória no próximo Maringá + Games

3º lugar: 5 Medalhas + Confronto pela segunda vaga na Etapa Eliminatória no próximo Maringá + Games





