Maria Gadú se apresenta em Londrina com show intimista

Maria Gadú, voz importante da MPB contemporânea, volta a Londrina após 15 anos para apresentar o espetáculo “Pelle”. Acompanhada apenas de sua guitarra e violão, a artista promete uma noite intimista no Teatro Marista nesta quinta-feira (24), às 20h. Os ingressos estão disponíveis a partir de R$ 160, em diferentes setores, pela plataforma DiskIngressos.





No palco, a cantora se apresenta sozinha, em uma proposta acústica que valoriza sua voz e privilegia a proximidade com o público. O repertório dá nova vida a sucessos que marcaram sua carreira, como “Dona Cila”, “Bela Flor” e a famosa “Shimbalaiê”, além de revelar canções clássicas da música popular brasileira em sua forma nua e crua.

Na sexta-feira (25), Maringá recebe o mesmo show, às 20h, no Teatro Marista da cidade. Os ingressos também estão à venda pelo DiskIngressos.





15 ANOS DEPOIS

A primeira e única vez em que Maria Gadú se apresentou em Londrina foi em 2010. A artista havia despontado no ano anterior como revelação da música popular brasileira com o álbum autointitulado. Agora, 15 anos depois, retorna à cidade em um novo momento da carreira, mais madura e consolidada, para reencontrar o público londrinense.





O show “Pelle”, que percorre diversas cidades brasileiras desde 2017, marca agora um período de transição em sua trajetória. Após lançar o álbum “Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor” em 2021 e comemorá-lo com uma turnê nacional que terminou no Rio de Janeiro, no fim de 2024, Gadú segue em circulação com o projeto paralelo enquanto prepara um novo disco, ainda sem detalhes divulgados.

A ARTISTA





Cantora, compositora, musicista e produtora, Maria Gadú entrou para o mundo da música ainda muito cedo, aos 12 anos, se apresentando em bares e casas noturnas. Em 2009, sua estreia oficial, emplacou canções em trilhas sonoras de novelas, filmes e séries com seu timbre inconfundível. Desde então, lançou oito álbuns, colaborou com nomes como Caetano Veloso, Gilberto Gil e Milton Nascimento, venceu o Prêmio da Música Brasileira em 2017 e foi indicada cinco vezes ao Grammy Latino.

Além da música, ela é reconhecida por seu engajamento em causas indígenas, LGBTQIA+, feministas e antirracistas. Ao longo da última década, dedicou-se aos seus estudos em antropologia, sociologia e história do Brasil indígena, temas que têm influenciado diretamente sua obra e sua atuação pública.





Aos 38 anos, a artista paulistana segue encontrando novas formas de dizer e de cantar, acumulando mais de milhões de ouvintes nas plataformas digitais. Entre outros sucessos na sua voz, estão também as regravações de “Oração Ao Tempo” e “Lanterna dos Afogados”.

SERVIÇO





Show de Maria Gadú - “Pelle” em Londrina

Quando: nesta quinta-feira (24), às 20h

Onde: Teatro Marista Londrina (R. Cristiano Machado, 240 - Campo Belo)

Quanto: a partir de R$ 160, à venda pela plataforma DiskIngressos

Show de Maria Gadú - “Pelle” em Maringá

Quando: nesta sexta-feira (25), às 20h

Onde: Teatro Marista Maringá (Av. Itororó, 99 - Zona 02)

Quanto: a partir de R$ 160, à venda pela plataforma DiskIngressos





