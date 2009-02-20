Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
História

Túmulo de poetisa é danificado no Paraná

Redação Bonde com Prefeitura de Paranaguá
31 dez 1969 às 21:33

Compartilhar notícia

Divulgação
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

A ossada de Júlia da Costa, primeira poetisa parnanguara e paranaense, foi retirada da Praça Fernando Amaro, no Centro Histórico de Paranaguá. Os restos mortais tinham sido colocados no local em outubro de 1924 e tiveram de ser retirados porque o obelisco de pedra, que pesa cerca de 4 toneladas, estava pendendo.

Quando uma equipe da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Semsu) foi realizar o reparo no monumento verificou que o túmulo da artista, que ficava embaixo, tinha sido danificado.

Receba nossas notícias NO CELULAR

WhatsApp WhatsApp Telegram Telegram

WHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.

Logo do Portal Bonde

Clique aqui para enviar sugestões de pautas, imagens e dicas para o Portal Bonde

Publicidade
Publicidade


O trabalho de retirada chamou a atenção de muitos parnanguaras que passavam pelo local e teve o acompanhamento do arquiteto Luiz Marcelo Bortoli de Matos, da Secretaria Municipal de Planejamento e responsável pelo patrimônio histórico e artístico em Paranaguá. "Foi quase um trabalho de arqueologia e houve o cuidado para que nada fosse danificado", explicou ele.


Os ossos foram retirados por uma funerária da cidade e encaminhados ao Instituto Histórico e Geográfico de Paranaguá (IHGP), onde será sepultado num jazigo que será construído na Praça Cívica, ao lado do local onde está enterrado o poeta Leôncio Corrêa. A cerimônia de sepultamento, que deverá contar com diversas homenagens, será marcada numa data após o Carnaval.

Publicidade


O presidente do IHGP, Alceu Maron, disse que há seis anos houve pretensão de fazer o traslado dos restos mortais da poetisa para um jazigo na própria entidade, localizada na rua XV de Novembro, mas não foi possível. "Os ossos serão colocados numa urna especial e estamos preparando uma solenidade após o Carnaval para marcar o sepultamento no Instituto Histórico, em sinal de grande respeito a ela", salientou. "A Júlia da Costa foi uma pessoa marcante em termos de poesia e até os momentos de lucidez escreveu sobre Paranaguá", lembrou o tesoureiro do IHGP e pesquisador José Maria Faria de Freitas.


MAIS SOBRE A POETISA Júlia da Costa nasceu em Paranaguá em 1.º de julho de 1844 e morreu em 1911. Casou-se com o Comendador Costa Pereira, chefe do Partido Conservador. Viveu toda a vida na ilha de São Francisco do Sul, onde faleceu. Quem teve contato com ela afirmava que foi uma figura controvertida, forte, decidida e, acima de tudo, à frente de seu tempo, vindo a publicar dois livros. Amou o poeta Benjamin Carvoliva, cinco anos mais novo. Correspondia-se com ele quase que diariamente durante o namoro e, quando casada, em segredo. Ela fica desiludida quando o amado foge e a solidão se torna cada vez maior depois da morte do Comendador, que a habituara a receber catarinenses ilustres em banquetes e saraus (num dos quais esteve presente o Visconde de Taunay).

Cadastre-se em nossa newsletter

Viúva, cansada das festas, fecha-se em casa com manias de perseguição. Durante o tempo em que permanece enclausurada, planeja escrever um romance e, para tanto, confecciona painéis coloridos com cenas campesinas, interiores de lar e paisagens inspiradoras que espalha pelas paredes. Nessa velhice solitária, Júlia da Costa enlouquece e permanece fechada no casarão por oito anos, dele só saindo para o cemitério. Os dados sobre a poetisa foram coletados no site A Mulher na Literatura, da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).


Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas