Turistas movimentam diferentes regiões do Paraná em janeiro

Em janeiro, o Paraná recebeu diversos turistas em diferentes regiões e atrativos. No Litoral, no Oeste, na Capital ou nos Campos Gerais, a movimentação mostra que o estado tem sido muito buscado pelo público brasileiro e estrangeiro, com algumas atrações, inclusive, batendo seus próprios recordes de visitação.





De acordo com o secretário estadual do Turismo, Márcio Nunes, o alto contingente de visitantes mostra como o Paraná já figura nos holofotes do turismo brasileiro, sobretudo, no período de férias. “As visitações de janeiro refletem que o Estado já é um destino tendência, com variedade, qualidade, infraestrutura e segurança. No ano passado, o Paraná foi o terceiro maior portão de entrada de estrangeiros no País, com mais de 894 mil visitantes. Para 2025, trabalhamos para fomentar ainda mais a divulgação dos atrativos do nosso Estado na busca de turistas”, disse.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





“O Verão Maior Paraná também já se configura como um atrativo à parte, reunindo milhares de pessoas nas praias do Litoral e da região Noroeste. As atrações movimentam a cadeia produtiva do setor, gerando emprego, renda e qualidade de vida, atraindo cada vez mais visitantes ao Estado”, completou Nunes.





LITORAL

Publicidade





Nas praias paranaenses, depois de um Reveillón com 1,1 milhão de pessoas, os shows do Verão Maior Paraná foram responsáveis por reunir, até o momento, o mesmo contingente: mais de 1,1 milhão de pessoas, superando, inclusive, os números alcançados durante toda a última temporada. Somente na sexta-feira e no sábado (31 de janeiro e 1º de fevereiro), 304 mil pessoas passaram pelos palcos no Litoral, em Matinho e Pontal do Paraná.





O último final de semana foi histórico, com Luan Santana registrando um público recorde de mais de 164 mil pessoas. No ano passado, o cantor já havia levado 136 mil pessoas na sua primeira participação no Verão Maior Paraná, mas foi superado em números pela cantora Simone Mendes, com 152 mil pessoas na temporada 2023/2024. Neste ano ele voltou a liderar.

Publicidade





Nesta temporada, outros destaques foram a banda de pagode Sorriso Maroto, que reuniu mais de 107 mil pessoas; a dupla sertaneja César Menotti & Fabiano, com 104 mil; Alexandre Pires, que atraiu 67 mil pessoas; os sertanejos Bruninho & Davi (12 mil pessoas) e João Neto & Frederico (21 mil pessoas); e muitos outros.





No total são 33 shows gratuitos com apresentações até 22 de fevereiro. Grandes nomes da música brasileira ainda vão subir aos palcos. No próximo fim de semana é a vez do sertanejo tomar conta, com apresentações dos veteranos Zezé di Camargo & Luciano, Michel Teló e Felipe Araújo.

Publicidade





COSTA NOROESTE





No Noroeste, as praias de água doce e as belezas naturais estão ganhando cada vez mais destaque no cenário turístico nacional. Com isso, a região tem recebido um fluxo crescente de visitantes vindos de diversos estados brasileiros, especialmente durante a temporada de verão. São visitantes que viajam milhares de quilômetros para curtir de perto a rica natureza local e as águas transparentes do Rio Paraná.

Publicidade





A vocação local para turismo náutico, atividades ecológicas e pesca, por exemplo, são as que mais chamam a atenção dos visitantes de outras regiões. As atrações são acompanhadas de uma estrutura de serviços, culinária e hotéis cada vez mais robusta, que garantem uma estadia tranquila para todos os perfis de turistas de Norte a Sul do País.



