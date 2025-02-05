Turistas movimentam diferentes regiões do Paraná em janeiro

Em janeiro, o Paraná recebeu diversos turistas em diferentes regiões e atrativos. No Litoral, no Oeste, na Capital ou nos Campos Gerais, a movimentação mostra que o estado tem sido muito buscado pelo público brasileiro e estrangeiro, com algumas atrações, inclusive, batendo seus próprios recordes de visitação.
De acordo com o secretário estadual do Turismo, Márcio Nunes, o alto contingente de visitantes mostra como o Paraná já figura nos holofotes do turismo brasileiro, sobretudo, no período de férias. “As visitações de janeiro refletem que o Estado já é um destino tendência, com variedade, qualidade, infraestrutura e segurança. No ano passado, o Paraná foi o terceiro maior portão de entrada de estrangeiros no País, com mais de 894 mil visitantes. Para 2025, trabalhamos para fomentar ainda mais a divulgação dos atrativos do nosso Estado na busca de turistas”, disse.
“O Verão Maior Paraná também já se configura como um atrativo à parte, reunindo milhares de pessoas nas praias do Litoral e da região Noroeste. As atrações movimentam a cadeia produtiva do setor, gerando emprego, renda e qualidade de vida, atraindo cada vez mais visitantes ao Estado”, completou Nunes.
LITORAL
Nas praias paranaenses, depois de um Reveillón com 1,1 milhão de pessoas, os shows do Verão Maior Paraná foram responsáveis por reunir, até o momento, o mesmo contingente: mais de 1,1 milhão de pessoas, superando, inclusive, os números alcançados durante toda a última temporada. Somente na sexta-feira e no sábado (31 de janeiro e 1º de fevereiro), 304 mil pessoas passaram pelos palcos no Litoral, em Matinho e Pontal do Paraná.
O último final de semana foi histórico, com Luan Santana registrando um público recorde de mais de 164 mil pessoas. No ano passado, o cantor já havia levado 136 mil pessoas na sua primeira participação no Verão Maior Paraná, mas foi superado em números pela cantora Simone Mendes, com 152 mil pessoas na temporada 2023/2024. Neste ano ele voltou a liderar.
Nesta temporada, outros destaques foram a banda de pagode Sorriso Maroto, que reuniu mais de 107 mil pessoas; a dupla sertaneja César Menotti & Fabiano, com 104 mil; Alexandre Pires, que atraiu 67 mil pessoas; os sertanejos Bruninho & Davi (12 mil pessoas) e João Neto & Frederico (21 mil pessoas); e muitos outros.
No total são 33 shows gratuitos com apresentações até 22 de fevereiro. Grandes nomes da música brasileira ainda vão subir aos palcos. No próximo fim de semana é a vez do sertanejo tomar conta, com apresentações dos veteranos Zezé di Camargo & Luciano, Michel Teló e Felipe Araújo.
COSTA NOROESTE
No Noroeste, as praias de água doce e as belezas naturais estão ganhando cada vez mais destaque no cenário turístico nacional. Com isso, a região tem recebido um fluxo crescente de visitantes vindos de diversos estados brasileiros, especialmente durante a temporada de verão. São visitantes que viajam milhares de quilômetros para curtir de perto a rica natureza local e as águas transparentes do Rio Paraná.
A vocação local para turismo náutico, atividades ecológicas e pesca, por exemplo, são as que mais chamam a atenção dos visitantes de outras regiões. As atrações são acompanhadas de uma estrutura de serviços, culinária e hotéis cada vez mais robusta, que garantem uma estadia tranquila para todos os perfis de turistas de Norte a Sul do País.
CATARATAS
O Parque Nacional do Iguaçu, que abriga as Cataratas do Iguaçu – uma das Sete Maravilhas do Mundo e eleita em 2024 como o principal atrativo do Brasil e América do Sul pela TripAdvisor –, encerrou o mês de janeiro com 234.376 visitantes, um crescimento de 9% quando comparado ao mesmo período do ano passado, com 214.868 pessoas.
Em janeiro de 2023, pessoas de 132 nacionalidades estiveram no atrativo, com destaque aos brasileiros, que ocuparam o primeiro lugar (137.793 pessoas). O pódio ainda foi formado por Argentina, com 33.657, e Paraguai, com 14.686. Estados Unidos, Chile, Alemanha, Bolívia, Espanha, Itália e China completam o ranking.
No primeiro mês do ano, alguns países registraram a maior emissão de turistas ao atrativo paranaense de sua história. É o caso de nacionalidades como estadunidenses, com 7.689 pessoas, superando 2024, com 7.134; bolivianos, com 2.474, ultrapassando 2020, com 2.442; chineses, com 2.120, tendo sido 2.065 em 2020, e mexicanos, com 1.480, acima de 2024, com 1.046.
Os argentinos registraram o maior crescimento em janeiro deste ano, quando comparado com 2024. Em 2025, foram 33.657 visitantes, um aumento de 153% em relação ao mesmo período do ano passado, que foi de 13.298 pessoas.
VILA VELHA
O Parque Estadual de Vila Velha, conhecido por suas formações rochosas milenares, como os arenitos e as furnas, recebeu 6.128 turistas ao longo do mês de janeiro deste ano. Localizado a apenas uma hora de Curitiba, ele é o primeiro parque estadual criado no Paraná e, em 1953, foi tombado pelo Patrimônio Histórico e Artístico estadual. Hoje é uma concessão do Governo do Estado, por meio do Instituto Água e Terra, à Soul Vila Velha.
Em 2024, o atrativo paranaense apareceu entre os dez melhores parques do Brasil, com base em avaliações de usuários da plataforma TripAdvisor, um dos principais e mais influentes portais sobre viagens do mundo.
CURITIBA
Em Curitiba, a Torre Panorâmica recebeu 17.269 visitantes apenas em janeiro de 2025. Desse recorte do começo do ano, 71,9% dos visitantes eram turistas brasileiros, enquanto 26,4% moradores de Curitiba ou da Região Metropolitana e outros 1,7% estrangeiros.
Administrado pelo Instituto Municipal de Turismo, o atrativo completou 33 anos em 17 de dezembro do ano passado, quando já havia somado mais de 2,4 milhões de visitantes desde o ano 2000 – início dos levantamentos e contagem de visitantes. A torre, localizada no bairro Mercês, tem mais de 100 metros de altura, de onde se tem uma vista em 360º da cidade.
