UEM oferta 834 vagas remanescentes em cursos de graduação para 2025

A UEM (Universidade Estadual de Maringá) está com inscrições abertas para a última etapa do Processo de Aproveitamento de Vagas Remanescentes para ingresso no ano letivo de 2025. Ao todo, 834 vagas estão disponíveis. A etapa é voltada a toda pessoa que tenha concluído o ensino médio e tenha interesse em cursar uma graduação.





As inscrições vão até sexta-feira (4) pelo site da CVU (Comissão do Vestibular Unificado). Ao todo, são 834 vagas para cursos presenciais, distribuídas nos câmpus de Maringá (388), Cianorte (36), Cidade Gaúcha (33), Goioerê (129), Ivaiporã (69) e Umuarama (179).

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





No ato da inscrição, o candidato deve indicar até três cursos, em ordem de preferência, para os quais deseja concorrer para vaga remanescente. Apenas a indicação da primeira opção de curso é obrigatória. É vedada a participação de alunos regularmente matriculados em cursos de graduação da UEM.





O processo seletivo será composto de uma redação online, contemplando um gênero textual. O link para a realização das redações estará disponível no site da CVU entre 15h e 17h do dia 6 de abril. Os critérios de correção estão disponíveis em edital.

Publicidade





A publicação das notas das redações será em 8 de abril e o resultado dos selecionados no dia 9. Os aprovados deverão efetuar matrícula, exclusivamente pelo site da Diretoria de Assuntos Acadêmicos, entre os dias 9 e 11 de abril. Os documentos necessários incluem certidão de nascimento ou casamento, documento de identidade e histórico escolar do ensino médio com certificado de conclusão.





Os classificados que estiverem inscritos para o curso de Graduação em Música, em qualquer uma de suas habilitações, deverão ser submetidos à prova de habilidades específicas em música, conforme previsto na Resolução nº 004/2023-CEP.

Publicidade





ANO LETIVO





Publicidade

O ano letivo 2025 da UEM começou no dia 31 de março. O Processo de Aproveitamento de Vagas Remanescentes é gratuito e o ingresso no curso será imediato, representando uma oportunidade adicional para aqueles que desejam estudar em uma universidade pública, gratuita e de qualidade.





Serviço:

Publicidade





Vagas Remanescentes Ano Letivo de 2025 - Última etapa





Prazo de Inscrições: de 2 a 4 de abril de 2025

Publicidade





Redação: 6 de abril - 15h às 17h





Resultado da redação: 8 de abril de 2025

Publicidade





Resultado final: 9 de abril de 2025





Matrícula: 9 a 11 de abril de 2025





Inscrições: pelo site.