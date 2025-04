Com 114 vagas, Universidade abre inscrições para ingresso de estudantes indígenas no PR

A Unila (Universidade Federal da Integração Latino-Americana) está com inscrições abertas até 1º de junho para o PSIN (Processo Seletivo de Estudantes Indígenas) para ingresso em 2026. A universidade oferta 114 vagas, em 29 cursos de graduação para estudantes residentes em aldeias, comunidades e grupos indígenas. São aceitos candidatos brasileiros e também de outros países da América Latina e do Caribe. Todas as informações sobre o processo estão na página do PSIN .





As inscrições são totalmente online gratuitas. Os interessados devem ler atentamente o Edital 09/2025 , que regulamente todo o processo seletivo. Antes da inscrição, é necessário realizar um cadastro online no Sigaa (Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas) . Já no momento da inscrição, o candidato deverá anexar alguns documentos pessoais digitalizados, entre eles a Declaração de Pertencimento à Comunidade Indígena, assinada por pelo menos uma liderança.

Cada inscrito poderá escolher duas opções de curso. A avaliação dos estudantes será realizada por meio das notas das disciplinas cursadas no Ensino Médio, ou equivalente, não sendo necessário realizar nenhuma prova ou vestibular.





Os cursos da Unila são presenciais e ofertados na cidade de Foz do Iguaçu (Oeste). Conforme o Edital, os primeiros candidatos classificados em cada curso serão selecionados para o recebimento de auxílios estudantis, como vagas temporárias em alojamento e subsídio financeiro para alimentação.

Mais informações na Página do PSIN ou pelo e-mail [email protected].





OUTRAS OPORTUNIDADES

A Unila está com inscrições abertas em outros dois processos seletivos voltados para estudantes internacionais: o PSRH (Processo Seletivo de Refugiados e Portadores de Visto Humanitário) e o PSI (Processo Seletivo Internacional). O PSRH oferece oportunidade de acesso ao ensino superior para candidatos em situação de refúgio ou com visto humanitário. As inscrições estão abertas até 11 de maio. Já no PSI, que é destinado a estudantes da América Latina e do Caribe (com exceção do Brasil), o período de inscrições segue até 21 de junho. Ambos os processos, assim como o PSIN, são gratuitos e utilizam o histórico escolar como critério de seleção.





A Unila foi criada com a missão de promover a integração latino-americana por meio do ensino, da pesquisa e da extensão, formando profissionais comprometidos com o desenvolvimento regional e a cooperação entre os países da América Latina e do Caribe. Por isso, a Universidade reserva 50% de suas vagas para estudantes internacionais, reforçando seu caráter multicultural e bilíngue e incentivando a troca de conhecimentos entre diferentes realidades do continente.





(Com informações da Unila)





