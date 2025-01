UEPG abre inscrições para vestibular EaD com 1.350 vagas

A UEPG (Universidade Estadual de Ponta Grossa) abre no próximo sábado (2) as inscrições para o Vestibular EaD 2025, com previsão de 1.350 vagas para 10 cursos em 33 polos.





site da CPS (Coordenadoria de Processos de Seleção). Os candidatos podem se inscrever até 16 de fevereiro. O Manual do Candidato da prova, que apresenta as regras do processo seletivo e as instruções para realizar as inscrições, está disponível no.





site cps.uepg.br/ead. Os critérios e regras para solicitar isenção do pagamento constam no edital. O resultado provisório está previsto para 25 de fevereiro. A seleção será feita pela análise das notas do histórico escolar do Ensino Médio. A inscrição custa R$ 50 e pode ser feita pelo.





O Vestibular EaD seleciona candidatos para os cursos ofertados pelo Nutead (Núcleo de Tecnologia e Educação Aberta e a Distância da UEPG) da UEPG, por meio do UAB (Sistema Universidade Aberta do Brasil).





Há cotas para agentes públicos da Administração Pública, pessoas com deficiência, pessoas negras e alunos de escolas públicas. Os cursos funcionam com até 20% das aulas no polo e até 80% via educação a distância.