UEL divulga 2ª convocação do vestibular 2025 com 124 aprovados

A Uel (Universidade Estadual de Londrina), por meio da Cops (Coordenadoria de Processos Seletivos), divulgou na segunda-feira (27) a lista de candidatos aprovados no vestibular 2025 em 2ª convocação. A lista traz os nomes de 124 candidatos aprovados em 54 cursos de graduação da instituição, e está disponível neste endereço .





A Cops orienta que os candidatos convocados devem fazer, a partir das 14h desta segunda-feira, a pré-matrícula no portal do Estudante de Graduação . A confirmação da pré-matrícula é o que vai garantir o acesso às vagas no Ensino Superior na UEL, e pode ser efeutada até às 23h59 do dia 31 de janeiro.

Ainda seguindo o cronograma do vestibular UEL 2025, disponível no Manual do Candidato, a divulgação da lista referente à 3ª convocação será no dia 5 de fevereiro, às 12h.