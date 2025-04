UFPR abre concurso público com vagas para professor e salários de até 4,8 mil

A UFPR (Universidade Federal do Paraná) abriu um concurso público com vaga para professor com salários de até R$ 4,8 mil. O edital prevê a vaga no magistério de ensino superior para disciplina de Serviço Social, que exige graduação na área.



As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo site da UFPR até o dia 27 de março.A taxa é de R$ 61. A instituição ainda não divulgou o data, hora e locais das provas.





O concurso terá três tipos de provas: escrita, prática e didática, após as provas ainda haverá o processo seletivo com análise de currículo, defesa do currículo e do projeto de pesquisa na área de conhecimento.





DETALHE DA VAGA





Vaga: Magistério de ensino superior para disciplina de Serviço Social

Inscrição: até 27 de março

Vagas: 1

Salário: R$ 4.875,18