Unespar alerta para prazos do vestibular 2025

O período para solicitar a isenção de taxa de inscrição para o vestibular Unespar (Universidade Estadual do Paraná) 2025 se encerra no dia 22 de setembro. Podem se candidatar os inscritos no CadÚnico (Cadastro Único), doadores de sangue ou demedula óssea e servidores da Unespar que não conluíram o curso superior.





Para participar, basta se inscrever, responder o questionário socioeducacional e preencher a ficha de solicitação de isenção, disponível no Menu do Candidato. Em seguida, é necessário seguir as orientações específicas, disponíveis no edital, para cada categoria. A homologação do resultado dos pedidos de isenção será divulgada no dia 4 de outubro.

As inscrições para o vestibular seguem até o dia 14 de outubro. São ofertadas mais de 1.700 vagas para as cidades de Apucarana (Centro-Norte), Campo Mourão (Noroeste), Curitiba, Paranaguá (Litoral), Paranavaí (Noroeste), Loanda (Noroeste) e União da Vitória (Sul), para ingresso em 2025.





As inscrições acontecem de forma online, por meio do site vestibular.unespar.edu.br e sob o pagamento da taxa, no valor de R$ 50, para aqueles não contemplados com a isenção. A prova será aplicada no dia 8 de dezembro, de forma presencial.

As provas acontecerão nas mesmas cidades em que a Unespar têm campus, desta forma, o candidato poderá optar por realizá-la na localização que preferir, não importando se neste campus tem o curso escolhido na inscrição.





Neste ano, as provas serão divididas em dois grupos: Grupo I - Prova de Redação e Prova Objetiva de Múltipla Escolha; Grupo II - Prova de Redação.

Cada curso da Unespar optou por qual grupo de prova seus futuros estudantes deverão resolver, portanto ao escolher prestar o Vestibular para qualquer um dos cursos disponíveis é necessário verificar qual modalidade de prova deverá fazer. Para conferir informações acerca dos conteúdos programáticos da prova, acesse o Manual do Candidato e da Candidata.





A Unespar reserva 50% das vagas para políticas de ações afirmativas. A homologação das inscrições será publicada em edital específico, no dia 6 de setembro. Os locais de realização das provas e o ensalamento serão divulgados a partir do dia 28 de setembro, no mesmo site.

