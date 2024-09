UEM abre sete vagas temporárias para técnico com salários de R$ 4,2 mil

A UEM (Universidade Estadual de Maringá) abriu, na última terça-feira (10), as inscrições para o processo seletivo que visa preencher sete vagas em cargos técnicos na instituição de ensino superior. A remuneração oferecida é de R$ 4,2 mil.





Entre as oportunidades disponíveis, estão duas vagas para técnico-administrativo no campus de Umuarama (noroeste do Paraná), uma para técnico de informática em Maringá (noroeste) e outras quatro para técnico em laboratório de Histologia e Embriologia, Materiais de Construção, Química, Zoologia e Ecologia, também em Maringá.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Os requisitos mínimos para participar do processo seletivo é ter ensino médio profissionalizante na área ou um curso da especialidade após a conclusão do ensino médio tradicional.







A prova objetiva será aplicada no dia 13 de outubro, nos campus de Maringá e Umuarama. A taxa para participar do certame é de R$ 84,63. As inscrições serão encerradas às 23h59 de 24 de setembro. Para mais informações, acesse o edital.