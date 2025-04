Universidade de Maringá abre seleção para contratar 18 servidores temporários

A UEM (Universidade Estadual de Maringá) abriu um teste seletivo para contratar 18 servidores temporários, desde o nível técnico até o superior, para atuarem nos campi de Maringá, Goioerê e Umuarama (todos no Noroeste). O contrato é de dois anos e as inscrições já estão abertas e devem ser feitas através do link https://prh.uem.br/res/em-andamento-tecnicos até o dia 22 de abril.





As vagas são para diversas áreas de atuação. Para candidatos com nível superior, as funções são: analista de informática (5), contador (2), enfermeiro do trabalho (1), bioquímico (1), fonoaudiólogo (1) e instrutor de idiomas - língua japonesa (1).

Para o nível técnico, as oportunidades são: técnico em higiene dental (3), técnico em informática (1), técnico em laboratório (2) e técnico em segurança do trabalho (2).





As taxas de inscrição variam de R$ 84,63 a R$ 152,33 e os pedidos de isenção podem ser feitos até nesta sexta-feira (04). A remuneração vai de R$ 4.231,60 até R$ 7.616,88 para uma carga horária de 40 horas semanais.





A seleção ocorrerá em duas etapas: prova objetiva, marcada para o dia 25 de maio, seguida por avaliação de títulos e análise de currículo. A divulgação do resultado final está prevista para o dia 30 de junho. O edital completo pode ser acessado na página da PRH (Pró-Reitoria de Recursos Humanos e Assuntos Comunitários), disponível em: https://www.aen.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2025-04/edital_069-2025_prh.pdf.