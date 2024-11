Universidade no Norte do Paraná promove leilão de veículos doados pela Receita Federal

A UENP (Universidade Estadual do Norte do Paraná) realizará, no dia 28 de novembro, o leilão de 15 veículos doados pela Receita Federal. Os veículos estão distribuídos nos campi Luiz Meneghel, em Bandeirantes, e Jacarezinho e poderão ser visitados com agendamento prévio do dia 11 ao dia 14 de novembro. Acesse o edital AQUI .





Os veículos especificados no edital estão no Parque Universitário de Ciência, Cultura e Inovação da UENP, localizado na avenida Marciano de Barros, 700, Bairro Estação, em Jacarezinho, e no Campus Luiz Meneghel, na Rodovia BR369, KM54, Vila Maria, em Bandeirantes. As visitas poderão ser realizadas das 8h30 às 11h e das 13h30 às 16h. Os interessados devem agendar a visita pelos telefones (43) 3511-3200 ou (43) 99106-5968 ou pelo e-mail.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O leilão será realizado no dia 28 de novembro, às 9h, na Reitoria da UENP, localizada na avenida Getúlio Vargas, 850, Centro, em Jacarezinho. O leilão será conduzido pelo leiloeiro administrativo Robson Aparecido Dezidero. Podem participar pessoas físicas ou jurídicas, devidamente inscritas no CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) ou no CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica), maiores de 18 anos.





Entre os modelos de veículos que serão leiloados estão Astra, Classic e Monza, da Chevrolet; Clio e Logan, da Renaut; Semi Reboque, da Randon e da Noma; Palio (Fiat); 206 (Peugeot); FH (Volvo); e Kombi (Volkswagen). O valor inicial dos veículos foi definido pela Comissão de Acompanhamento e de Execução do Leilão e constam no Anexo I do Edital.





Para mais informações, acesse o link: https://licitacao.uenp.edu.br/index.php/leilao-2024/cat_view/593-leilao-2024/639-leilao-03-2024





(Com informações da UENP)