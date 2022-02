UTFPR abre concurso público para cargos técnico-administrativos com salários de até R$ 4.180,66

A UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná) abriu, na última segunda-feira (7), seis vagas para concurso público nos cargos de técnico de laboratório, administrador, analista de tecnologia da informação, engenheiro, médico e técnico desportivo. O salário oferecido é de R$ 2.446,96 para o técnico de laboratório e R$ 4.180,66 para as demais áreas.

As cinco vagas destinadas a pessoas com nível superior têm a taxa de inscrição a R$ 105. Já para aqueles que têm apenas o nível médio, há somente a vaga de técnico de laboratório, com taxa de inscrição a R$ 62. As vagas são destinadas às unidades da UTFPR em Curitiba, Dois Vizinhos, Medianeira, Pato Branco e Santa Helena. O período de inscrição vai até 8 de março.

A prova está prevista para acontecer no dia 8 de maio e o resultado será divulgado em 6 de junho. Para se inscrever ou ter mais informações, acesse o edital do concurso.







*Sob supervisão de Fernanda Circhia