Paraná tem quase 2.700 vagas disponíveis em concursos públicos com salários que chegam a R$ 19 mil

O Paraná tem disponível um total de 2.698 vagas em nove diferentes concursos públicos. O maior salário ofertado no estado é para o cargo de Defensor, pela DPE-PR (Defensoria Pública do Estado do Paraná), que conta com apenas quatro vagas disponíveis. O salário chega a R$ 16.587,80, além de mais R$ 3.000 em benefícios. No entanto, os candidatos devem possuir curso superior em direito, registro na OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) e experiência mínima de três anos em atividade jurídica.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Veja abaixo os demais concursos disponíveis no estado.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Concurso Marinha 2022 - Aprendiz-Marinheiro





Orgão: Marinha do BrasilVagas: 686Taxa: R$ 40,00Cargos: AprendizÁreas de Atuação: Forças ArmadasEscolaridade: Ensino Médio

Faixa de salário: De R$ 1.398,30 Até R$ 2.294,50



Inscrição: de 28 de março a 10 de abril pelo site.



Continua depois da publicidade





Concurso Marinha 2022 - Fuzileiro Naval





Orgão: Marinha do BrasilVagas: 960Taxa: De R$ 40,00Cargos: Fuzileiro navalÁreas de Atuação: Forças ArmadasEscolaridade: Ensino Médio

Faixa de salário: De R$ 1.300,00

Inscrição: 14 de fevereiro a 24 de março pelo site.







Concurso Fundação Parque Tecnológico de Itaipu







Orgão: Fundação Parque Tecnológico ItaipuVagas: 172Taxa: De R$ 74,40 a R$ 81,80Cargos: Técnico, Analista, AssistenteÁreas de Atuação: AdministrativaEscolaridade: Ensino Médio, Ensino Técnico, Ensino SuperiorFaixa de salário: De R$ 1.867,00 Até R$ 10.300,00

Organizadora: Consulplan

Inscrição: 12 de janeiro a 24 de fevereiro pelo site.



Concurso Exército 2022 - EsPCEx





Orgão: ExércitoVagas: 440Taxa: De R$ 100,00Cargos: CadeteÁreas de Atuação: Forças ArmadasEscolaridade: Ensino Médio

Faixa de salário: De R$ 1.300,00 Até R$ 7.500,00

Inscrição: 7 de fevereiro a 23 de maio pelo site.







Concurso DPE PR 2022 — Defensor







Orgão: DPE-PR (Defensoria Pública do Estado do Paraná)Vagas: 4Taxa: De R$ 250,00Cargos: DefensorÁreas de Atuação: Judiciária/JurídicaEscolaridade: Ensino SuperiorFaixa de salário: De R$ 16.587,80Organizadora: AOCP

Inscrição: 19 de janeiro a 18 de fevereiro pelo site.







Concurso CRMV PR





Orgão: CRMV-PR (Conselho Regional de Medicina Veterinária do Paraná)Vagas: 162Taxa: De R$ 55,00 Até R$ 75,00Cargos: Advogado, Médico, AssistenteÁreas de Atuação: Judiciária/Jurídica, Administrativa, SaúdeEscolaridade: Ensino Médio, Ensino SuperiorFaixa de salário: De R$ 1.381,00 Até R$ 9.005,00

Organizadora: Quadrix

Inscrição: 31 de janeiro a 7 de março pelo site.







Concurso Aeronáutica 2022 - Oficial





Orgão: Aeronáutica - Força Aérea BrasileiraVagas: 11Taxa: De R$ 130,00Cargos: DentistaÁreas de Atuação: Forças ArmadasEscolaridade: Ensino Superior

Faixa de salário: R$ 7.490 a R$ 8.245

Inscrição: 21 de fevereiro a 13 de março pelo site.







Concurso Marinha 2022 - Escola Naval





Orgão: Marinha - Marinha do Brasil

Vagas: 20

Taxa: De R$ 100,00

Cargos: Tenente

Áreas de Atuação: Forças Armadas

Escolaridade: Ensino Médio

Faixa de salário: De R$ 1.500,00 Até R$ 11.000,00

Inscrição: 17 de janeiro a 13 de fevereiro pelo site.







Concurso Aeronáutica 2022 - Sargento (CFS)





Orgão: Aeronáutica - Força Aérea BrasileiraNº vagas: 243Taxa de inscrição: De R$ 80,00Cargos: SargentoÁreas de Atuação: Forças ArmadasEscolaridade: Ensino Médio

Faixa de salário: De R$ 1.500,00 Até R$ 5.500,00



Inscrição: 14 de fevereiro a 14 de março pelo site.







Informações do site JC Concursos.