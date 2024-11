Veja o funcionamento dos órgãos públicos estaduais no feriado de 15 de novembro

Os órgãos públicos estaduais terão escala especial de funcionamento a partir de quinta-feira (14) em decorrência da celebração do Dia do Servidor Público (remanejada do dia 28 de outubro) e da Proclamação da República (15). Os serviços essenciais como hospitais e delegacias funcionarão normalmente.







Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

VEJA O HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO





Publicidade

MUSEUS

Os museus do Estado terão uma programação especial durante o feriado e apenas o Museu do Expedicionário em Curitiba fecha na sexta-feira (15), e o Museu Paranaense, que fecha no domingo (17). Os demais espaços estarão abertos de quinta à domingo.

Publicidade





HOSPITAIS DO ESTADO

Publicidade

Atendimento normal todos os dias.







SEGURANÇA PÚBLICA

Publicidade

Atendimento normal.







EDUCAÇÃO

Publicidade

As aulas nos Colégios Estaduais acontecem normalmente na quinta-feira (14), mas a área administrativa da Secretaria da Educação não terá expediente nos dias 14 e 15 de novembro. Não haverá aulas na sexta-feira (15).







Publicidade

FARMÁCIAS DO PARANÁ

Apenas a farmácia da 2ª Regional de Saúde em Curitiba vai abrir. As demais estarão fechadas nos dias 14 e 15 de novembro.





HEMEPAR

As unidades da Hemepar terão funcionamento normal na quinta-feira (14), exceto nas unidades de Paranaguá, Francisco Beltrão, Cascavel, Cianorte, Maringá, Toledo, Ivaiporã e Cornélio Procópio que estarão fechadas para coleta de sangue. Em Guarapuava, União da Vitória e Apucarana haverá coleta apenas no período da manhã. Na sexta-feira (15), todas as unidades da rede fecham.







BIBLIOTECA

A Biblioteca Pública do Paraná em Curitiba estará fechada de quinta (14) a domingo (17).





CEASA

Abertas normalmente na quinta-feira (14). Na sexta-feira (15), as Ceasas de Londrina, Maringá e Foz do Iguaçu vão abrir. As unidades de Curitiba e Cascavel estarão fechadas. Todos os mercados abrem no sábado, dia 16 de novembro.





AGÊNCIAS DO TRABALHADOR

Apenas a Agências do Trabalhador de Curitiba não funcionará na quinta-feira (14). Na sexta-feira (15), todas as Agências do Trabalhador estarão fechadas. O atendimento ao público será retomado na segunda (18), às 8h.





PROCON-PR

Os postos estarão fechados apenas na sexta-feira (15) funcionando normalmente na quinta-feira (14). Também é possível acessar os serviços de maneira virtual pelo site do Procon-PR e na plataforma consumidor.gov.br.





DETRAN-PR

A sede do Detran-PR, em Curitiba, e os postos de atendimento nas 100 Ciretrans em todo o Estado estarão fechados na quinta e sexta-feira (15). Os cidadãos podem acessar serviços, realizar consultas e agendar atendimentos pelo aplicativo Detran Inteligente ou pelo site do Detran-PR. Os atendimentos presenciais serão retomados na segunda-feira (18), a partir das 8h.





CEIM-PR

O Centro de Informação para Migrantes, Refugiados e Apátridas do Paraná estará fechado nos dias 14 e 15 de novembro.





RECEITA ESTADUAL

As delegacias e agências da Receita Estadual estarão fechadas nos dias 14 e 15 de novembro. Na quinta-feira (14) haverá atendimento por meio do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC), das 7h às 19h, pelos números (41) 3200-5009 (Curitiba e Região) e 0800-041-1528 (demais localidades).





COHAPAR

A sede e os escritórios regionais da Cohapar fecham para atendimento ao público na quinta e sexta-feira, com retorno às atividades na segunda (18). Serviços de emissão de 2ª via de faturas, cadastro em projetos habitacionais, consulta a empreendimentos por município e pedidos de emissão de escritura ficarão disponíveis no site cohapar.pr.gov.br.





FOMENTO PARANÁ

Na quarta-feira (14), o atendimento aos clientes e à rede de parceiros da Fomento Paraná vai funcionar normalmente. Na sexta-feira (15), não haverá expediente.





JUNTA COMERCIAL

A Jucepar não terá expediente nos dias 14 e 15 de novembro.. O órgão retoma os atendimentos na segunda-feira (18).





PARQUES ESTADUAIS

Os 29 complexos ambientais vão funcionar normalmente na quinta e sexta-feira. Três estão fechados para reforma: o Parque Estadual Ilha das Cobras, em Paranaguá, o Parque Estadual Mata dos Godoy, em Londrina, e o Parque Estadual do Pau Oco, em Morretes.







COPEL

As agências e postos de atendimento da Copel em todo o Estado fecham nesta sexta-feira (15). Todos os serviços prestados no atendimento presencial também estão disponíveis no aplicativo da Copel, pelo telefone 0800 51 00 116 ou WhatsApp (41) 3013-8973.





SANEPAR

As Centrais de Relacionamento ao Cliente da Sanepar abrem normalmente na quinta-feira e fecham na sexta, com exceção das cidades de Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, no litoral paranaense, que terão atendimento especial no feriado, com horário estendido na quinta-feira (até às 19h) e abertura na sexta-feira (das 8h30 às 17h) e no sábado (das 9h às 13h). Os canais 24 horas funcionam normalmente por meio do telefone (0800 200 0115), WhatsApp (41 99544-0115), e-mail ([email protected]) e do site www.sanepar.com.br.





AMEP

Na quinta-feira (14), o transporte coletivo da Região Metropolitana de Curitiba funcionará normalmente. Na sexta-feira (15), os horários seguirão a tabela de domingo. No sábado e domingo (16 e 17), os horários seguem a programação normal.





OUVIDORIA

Não haverá atendimento presencial na quinta e sexta-feira, mas é possível fazer reclamações e sugestões de maneira online ou pelo Whatsapp (41 3883-4014). Em caso de feriados, o prazo de resposta começa a contar no dia útil subsequente.





Participe do canal de transmissão do Bonde no insta! Vem pro Bonde do Bonde. Clique aqui.