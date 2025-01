Verão Maior Paraná: aulas de trapézio fazem sucesso entre os veranistas

Uma novidade do Verão Maior Paraná está fazendo sucesso entre os veranistas mais corajosos. Direto do circo para a Arena Verão Maior na praia de Caiobá, em Matinhos, as aulas de trapézio voador desafiam principalmente as crianças, mas também pessoas de todas as idades, a fazer piruetas no ar.





A atividade demanda força, concentração e muita atenção para ouvir as instruções dos professores, mas é feita também com muita segurança. Antes de pular do aparelho, que tem 10 metros de altura e cinco metros de distância entre a barra e a rede de segurança, os aspirantes a trapezistas participam de uma instrução e de uma aula prática, para daí avançar para as coreografias no ar.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Podem participar crianças a partir dos sete anos de idade, mas não há limite de faixa etária, desde que a pessoa vença o medo de altura, tenha força necessária para segurar na barra e se atente às instruções.

As aulas gratuitas têm duração de 2h30. São duas turmas por dia, com dez participantes cada, de terça-feira a domingo, às 9h e às 15h. Basta dar o nome na tenda em frente ao aparelho e, como existe uma fila de espera, a recomendação é chegar de 30 a 40 minutos antes.

Publicidade





Pedro Pelanda, um dos professores de trapézio voador da Atlas Circus, que levou as aulas para a praia em parceria com a Secretaria de Estado do Esporte, destaca que a atividade é bastante segura. “Nós somos redundantes na segurança. A partir de 7 anos de idade, qualquer pessoa pode fazer aula, que tem toda a parte de instrução de segurança em solo, além da técnica e pedagógica”, explica.





“O trapézio voador é um aparelho circense, que nasceu há pouco mais de 100 anos. A grande ideia dele é desafiar a altura e confiar no próximo. A grande força motriz do trapézio é a superação, e a cada vez que se pega um truque, é possível aprender o próximo”, diz o instrutor. “A procura tem sido grande. A cada momento vem alguém perguntar as informações ou quer participar das aulas, o pessoal chega cedo ou fica na fila de espera. A demanda tem sido bem legal”.

Publicidade





Com apenas oito anos, Isabela Passos já virou aluna cativa do trapézio: já fez sete aulas e está avançando nas acrobacias. “Um dia eu vim para ir na tirolesa, mas não tinha mais vaga, então vim ver como funcionava o trapézio. Nunca mais parei. Eu já estou na segunda posição, já consigo passar para a outra barra”, conta. “Eu quero fazer aulas quando voltar para Curitiba, gostei muito. A primeira vez fiquei com muito medo, mas agora não tenho mais. Eu pulo e faço de tudo lá em cima”.





Quem também aproveitou a oportunidade de aprender algo novo nas férias foi a Lorena Valduga, de 11 anos. “Minha amiga e eu viemos em um dia, mas não tinha mais vaga, então voltamos no dia seguinte, fizemos a aula e gostamos muito, então voltamos para mais uma”, conta ela. “Eu fiquei morrendo de medo na primeira vez. Ainda tenho um pouco de medo, mas é muito bom, é uma liberdade”.

Publicidade





Mas a atividade não atrai apenas crianças. A fisioterapueta Alessandra Nakassone, de 36 anos, veio de Marília (SP) passar as férias em Matinhos e está aproveitando as atividades do Verão Maior.





“Já estou na segunda aula de trapézio. Eu trabalho com pilates e neo-pilates, que também envolve um pouco de circo. Tem sido desafiador, e eu gosto de desafio. É um exercício diferente do que estou acostumada, por isso topei”, afirma. “É a minha primeira vez nas praias do Paraná e estou adorando, tem muitas atividades. A vontade é ficar até o final do mês”.