Verão Maior Paraná: maior programação de shows gratuitos do Brasil começa nesta sexta-feira

Os veranistas que passarem pelo Litoral do Paraná neste final de semana poderão acompanhar grandes shows nacionais com o Verão Maior Paraná. Quem estreia a programação do palco montado no Pico de Matinhos, na sexta-feira (10), é a banda Jota Quest.





No repertório, estão os maiores sucessos de mais de 30 anos de carreira da banda, como “Fácil”, “Dias Melhores”, “Na Moral”, “Amor Maior” e “Além do Horizonte”, entre outros clássicos do pop rock nacional.





Já no Centro de Eventos de Marissol, em Pontal do Paraná, quem abre a programação é o cantor Péricles, que é um dos maiores nomes do pagode e do samba em todo o Brasil. No setlist estão grandes hits da carreira solo do cantor, sucessos do Exaltasamba e até releituras de clássicos internacionais, como “Stand by Me”. Ele também se apresenta no sábado (11) em Matinhos.

A programação do final de semana ainda conta com dois grandes shows sertanejos gratuitos. No sábado (11), Loubet, autor das músicas “Muié, Chapéu e Butina” e “Made in Roça”, toca em Pontal do Paraná, e no domingo (12), Matheus & Kauan embalam o público em Matinhos com os hits “Expectativa x Realidade”, “Cronômetro” e “Não Existe Despedida Pra Quem Ama”.





Para quem não puder acompanhar da areia de Matinhos, os shows terão transmissão em rede nacional pelas emissoras Band, SBT e TV Paraná Turismo, além das rádios Band e Nativa FM.

O SBT irá transmitir o show do Jota Quest na sexta, enquanto que a TV Band e as rádios Band e Nativa FM transmitem a apresentação de Péricles no sábado. A TV Paraná Turismo transmite os shows em ambos os dias.





O objetivo é ampliar o alcance da programação cultural promovida pelo Governo do Paraná para todo Brasil.

Este será o primeiro de sete finais de semana seguidos com grandes shows nas praias do Litoral.





Ao todo, até 22 de fevereiro, serão 33 shows gratuitos (sendo 12 com transmissão em rede nacional) com 28 artistas, bandas e atrações diferentes. A expectativa é de que mais de 1 milhão de pessoas acompanhem as apresentações do Verão Maior Paraná.

